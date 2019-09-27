Hürriyet Çocuk Kulübü üyesi , Viyana’da ‘Dichotomy’ sergisi açtı

Dikotomi; ilk defa Yunan Filozof Zeno tarafından kullanılan ve hareketin, matematiksel bir formülle imkânsızlığını açıklamaya çalışan bir paradokstur. Bu paradoks aynı zamanda kararsızlık ve zıtlık hislerini açıklamak için de kullanılır. Bu duygu bozukluğu kişilerin hiçbir zaman anı yaşayamamasına neden olur, çünkü bu kişiler daima diğer seçenekleri düşünür ve bitmek bilmeyen bir rahatsızlık içindedirler.

Emre Ezelli, ‘Shâmànté Kulturwerkstatt Weißgerberlände 22’ adlı mekânda açılan sergisinde, önceki işlerinde olduğu gibi buluntu malzemelerle çalışıyor ancak bu defa malzemesi değişik özelliklere sahip kağıtlardan oluşuyor. Bu kağıtlar kitap ve dergilerden topladığı görsellerle bir araya gelerek kolajlar oluşturuyor. Kolajlarda gördüğümüz karakterlerin ise her birinin farklı bir hikâyesi var.

Bu hikâyeler Ezelli’nin günlük hayatında karşılaştığı diyaloglardan, okuduğu kitaplardan ve veya izlediği tiyatro ve sinema sahnelerinden ilham alıyor. Ezelli, bunların alt metinlerini etiket makinesi ile basıyor.

Dikotomiyi her bir işte açıkça görmesek de, hikâyelerin arka planı ve üretim biçimleri dinlendiğinde paradoksun nasıl sergiyi şekillendirdiği görülebiliyor. Ezelli Dichotomy sergisinde, yarattığı aklı karışık karakterlere hikâyelerini anlatabilecekleri bir yer veriyor.



Hürriyet Çocuk Kulübü üyesi

Emre Ezelli, 1986 yılında İzmir’de doğdu. Yaratıcı üretimleri 1992 yılında Hürriyet Gazetesi’nin Çocuk Kulübü’ne katılmasıyla başladı ve 1993-1994 yılında Tübitak resim ödülünü almasıyla devam etti. Namık Kemal Lisesi’nden mezun olduktan sonra Heykel bölümünden mezun olan Ezelli, pratiğini alternatif malzemeler kullanarak geliştirdi.

Şimdiye kadar heykeltraş ve tasarımcı Emre Ezelli, 8 karma ve uluslararası sergiye katıldı. Türkiye’de 3 tane kişisel sergi açan Ezelli hem yurtdışından hem de Türkiye’den heykel ve tasarım alanında ödüller aldı. Ayrıca heykelleri özel koleksiyonlarda da yer almaktadır.