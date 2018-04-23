Hür Köle ustalık eserim!

Ödüllü yönetmen ve yapımcı Mehmet Tanrısever, yapacağı filmlerden hiçbir maddi beklentisi olmadığına dikkati çekerek, "Tek amacım daha fazla kitlelere ulaşabilmek. Çünkü sinemayı çok seviyorum. Sinema bana göre bir ruhtur, ibadettir" dedi.



"Minyeli Abdullah 1-2", "Çizme", "Benim Zaferim", "Garip Bir Kolleksiyoncu" filmlerine yapımcı, "Sürgün" ve "Hür Adam" filmlerine ise yönetmen olarak imza atan Tanrısever, 1992'de çektiği Sürgün'le dört uluslararası festivalden ödülle dönerken 2010 yılında çektiği Hür Adam'la yurt dışından üç ödülün sahibi olmuştu. Yönetmen 8 yıl aradan sonra yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği "Hür Köle" adlı filmiyle yeniden sinemaseverlerle bir araya gelecek. Yönetmenin bu filmle ilgili ilk hedefi uluslararası festivallerde ödül almak, ardından vizyona girmek.

Soydan Soydaş, Engin Yüksel, Seçil Buket Akıncı ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun başrolleri paylaştığı filmde Mehmet Tanrısever "Başhekim" karakteriyle yer alıyor.





"Hedefim bu yıl 2 sinema filmi yapmak"

Filme ilişkin açıklamalarda bulunan Tanrısever, "Hür Köle"nin bir insanın kendisi ile olan bağımsızlık mücadelesini konu edindiğini söyledi.

"Hacı Fellini" lakabıyla da tanınan 65 yaşındaki Tanrısever, filmin senaryosunu ise kendi hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığını dile getirdi.

Tanrısever, daha önce hazırladığı "Sürgün" filminin çıraklık, "Hür Adam"ın kalfalık, şu anda çekimlerini devam ettirdiği "Hür Köle" filminin ise kendisinin ustalık dönemi işi olacağını vurguladı.

Türkiye'de iyi bir senaryo yazarının olmadığına işaret eden Tanrısever, şöyle devam etti:

"Senaristler var ama senaryolarda ruh yok, tatmin olamıyorum. Bir senaryoda öncelikle ruh olması lazım. Senaristlerin yazdığı hikayeyi hissederek, yaşaması lazım. Yoksa film olmaz zaten. Ben de mecbur kaldığım için bu filmin senaryosunu bir buçuk yılda yazdım."

Dram türündeki filmin çekimlerinin ise 5 haftada tamamlanacağını aktaran Tanrısever, "Bu filme başladığım zaman, filmin bu kadar güzel olabileceğini ummuyordum. Filme olan ümidim başlangıca göre 10 kat daha arttı. Çok kalite bir film yapmaya çalışıyoruz. Oyuncular çok iyi. Doğaçlamalar yaparak filme yeni şeyler kattık. Bir de gerçekten ekip ruhu çok önemli, beraber çok iyi gidiyoruz." dedi.







Hür Köle'nin konusu:

Mehmet Öztürk yalnızca bir film çekme şansı bulabilmiş ancak filmi yurt içi ve yurt dışında birçok ödül almasına rağmen gişede başarısız olmasıyla iş kapıları yüzüne kapanmış bir yönetmendir.

Borçlara, hacizlere, parasızlığa dayanamayan eşi, kendisini küçük kızları Ayşe ile bırakarak çekip gitmiştir.

Sığındığı pansiyonun sahibesi Angela'nın ölümüyle tek göz odasını da kaybetmiş ve çok sevdiği kızını yetiştirme yurduna bırakmaktan başka çaresi kalmamıştır.

Sığındığı caminin imamı topladıkları parayı Mehmet'e vermek ister, ancak Mehmet'in istediği para değildir.

O, kendi varlığının ve yaşadığı zorlu sınavın nedenini, anlamını bulmak zorundadır.