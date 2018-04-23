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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.04.2018 - 12:12, Son Güncelleme:

Hür Köle ustalık eserim!

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Hür Köle ustalık eserim!

Sekiz yıl önce çektiği ‘Hür Adam’filminin ardından yeniden film setlerine dönen yapımcı Mehmet Tanrısever, bu kez, ‘Ustalık eserim olacak’ dediği ‘HürKöle’ filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ödüllü yönetmen ve yapımcı Mehmet Tanrısever, yapacağı filmlerden hiçbir maddi beklentisi olmadığına dikkati çekerek, "Tek amacım daha fazla kitlelere ulaşabilmek. Çünkü sinemayı çok seviyorum. Sinema bana göre bir ruhtur, ibadettir" dedi.

"Minyeli Abdullah 1-2", "Çizme", "Benim Zaferim", "Garip Bir Kolleksiyoncu" filmlerine yapımcı, "Sürgün" ve "Hür Adam" filmlerine ise yönetmen olarak imza atan Tanrısever, 1992'de çektiği Sürgün'le dört uluslararası festivalden ödülle dönerken 2010 yılında çektiği Hür Adam'la yurt dışından üç ödülün sahibi olmuştu. Yönetmen 8 yıl aradan sonra yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği "Hür Köle" adlı filmiyle yeniden sinemaseverlerle bir araya gelecek. Yönetmenin bu filmle ilgili ilk hedefi uluslararası festivallerde ödül almak, ardından vizyona girmek.

Soydan Soydaş, Engin Yüksel, Seçil Buket Akıncı ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun başrolleri paylaştığı filmde Mehmet Tanrısever "Başhekim" karakteriyle yer alıyor.

Hür Köle ustalık eserim


"Hedefim bu yıl 2 sinema filmi yapmak"

Filme ilişkin açıklamalarda bulunan Tanrısever, "Hür Köle"nin bir insanın kendisi ile olan bağımsızlık mücadelesini konu edindiğini söyledi.
"Hacı Fellini" lakabıyla da tanınan 65 yaşındaki Tanrısever, filmin senaryosunu ise kendi hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığını dile getirdi.
Tanrısever, daha önce hazırladığı "Sürgün" filminin çıraklık, "Hür Adam"ın kalfalık, şu anda çekimlerini devam ettirdiği "Hür Köle" filminin ise kendisinin ustalık dönemi işi olacağını vurguladı.

Türkiye'de iyi bir senaryo yazarının olmadığına işaret eden Tanrısever, şöyle devam etti:

"Senaristler var ama senaryolarda ruh yok, tatmin olamıyorum. Bir senaryoda öncelikle ruh olması lazım. Senaristlerin yazdığı hikayeyi hissederek, yaşaması lazım. Yoksa film olmaz zaten. Ben de mecbur kaldığım için bu filmin senaryosunu bir buçuk yılda yazdım."
Dram türündeki filmin çekimlerinin ise 5 haftada tamamlanacağını aktaran Tanrısever, "Bu filme başladığım zaman, filmin bu kadar güzel olabileceğini ummuyordum. Filme olan ümidim başlangıca göre 10 kat daha arttı. Çok kalite bir film yapmaya çalışıyoruz. Oyuncular çok iyi. Doğaçlamalar yaparak filme yeni şeyler kattık. Bir de gerçekten ekip ruhu çok önemli, beraber çok iyi gidiyoruz." dedi.

Hür Köle ustalık eserim


 Hür Köle'nin konusu:

Mehmet Öztürk yalnızca bir film çekme şansı bulabilmiş ancak filmi yurt içi ve yurt dışında birçok ödül almasına rağmen gişede başarısız olmasıyla iş kapıları yüzüne kapanmış bir yönetmendir.
Borçlara, hacizlere, parasızlığa dayanamayan eşi, kendisini küçük kızları Ayşe ile bırakarak çekip gitmiştir.

Sığındığı pansiyonun sahibesi Angela'nın ölümüyle tek göz odasını da kaybetmiş ve çok sevdiği kızını yetiştirme yurduna bırakmaktan başka çaresi kalmamıştır.

Sığındığı caminin imamı topladıkları parayı Mehmet'e vermek ister, ancak Mehmet'in istediği para değildir.

O, kendi varlığının ve yaşadığı zorlu sınavın nedenini, anlamını bulmak zorundadır.

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