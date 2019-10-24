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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.10.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

Hollywood'dan ödül kargo ile geldi

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Hollywood'dan ödül kargo ile geldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Los Angeles Uluslararası Kısa Film Festivali'nde "Kar Zamanı" filmiyle "En İyi Sinematografi" ödülüne layık görülen ancak ödülü almak için Hollywood'a gidemeyen yönetmen Cevahir Çokbilir, kargoyla gelen ödülüne kavuştu.

Annesinin 12 Eylül 1980 askeri darbesinde yaşadıklarını "Kar Zamanı" filmiyle beyaz perdeye aktaran ve bu filmle 5 binden fazla filmin yarıştığı festivalde jüri tarafından "En İyi Sinematografi" ödülüne layık görülen Cevahir Çokbilir, ödülünü almak üzere "yıldızlar şehri" olarak nitelendirilen Hollywood'a davet edildi.

Ancak seyahat ve konaklama giderlerinin yüksek oluşu nedeniyle Hollywood'a gidemeyen ve 29 Ağustos'ta Raleigh Stüdyoları'nda düzenlenen törene katılamayan Çokbilir'in ödülü kargoyla geldi.

"Kargoyla bile gelmesi beni çok heyecanlandırdı"

Hollywooddan ödül kargo ile geldi



Genç yönetmen Çokbilir, kargonun hafta başında eline ulaştığını söyledi. Büyük bir heyecanla kargoyu açtığını anlatan Çokbilir, şunları kaydetti: "Ödülümü Hollywood'da düzenlenen törende almak isterdim ancak konaklama ve ulaşım maliyetleri neredeyse filmin bütçesi kadardı. Gidemeyince kargoyla gönderdiler. Çok güzel paketlenmişti. Kargoyla bile gelmesi beni çok heyecanlandırdı. Bir yönetmen için Hollywood'dan ödül almak çok önemli. 5 binden fazla film arasında benim filmim ödüle layık görüldü. Bir yönetmenin en büyük ödülü filminin seyirci tarafından anlaşılmasıdır. 2006 yılında bir yolculuğa çıktık. Hollywood'dan gelen ödül de bu yolculuğa farklı bir anlam kazandırdı."

Antalya'da çekilen filmin uluslararası alanda 10'uncu ödülünü aldığını vurgulayan Çokbilir, dünya genelinde Antalya'nın tanıtımını yaptıklarını dile getirdi.

Çokbilir, tamamen kendi bütçesiyle çektiği filmin dünya çapında ödüllere layık görüldüğünü ifade etti.

Altın Portakal'da gösterilmesini istiyor

Filminin 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de gösterilmesi için girişimde bulunduğunu ancak yetkililerden henüz dönüş olmadığını belirten Çokbilir, festivalde de filmi için yer ayrılırsa mutlu olacağını bildirdi.
Çokbilir, bundan sonra uzun metraj film ve belgesel projeleri olduğunu söyledi.

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