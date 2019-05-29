Hollywood yıldızlarını Türkiye’ye davet etti
Ünlü modacı Dünya Yıldız Can, Cannes Film Festivali’nde dünya starlarını Urla ve Alaçatı’da kurduğu film platosu ve butik oteline davet etti.
Hollywood yıldızlarıyla da yakın ilişkiler kuran ve onların kıyafetlerini tasarlayan Dünya Yıldız Can, Urla ve Alaçatı’da büyük bir arazi alarak içine tasarım üzerine özel okul, dizi-film platformu ve 32 odalı butik otel açtı.
En son geçtiğimiz günlerde düzenlenen Cannes Film Festivaline de katılan ve ünlü yıldızlarla sohbet eden Dünya Yıldız Can “ Önümüzdeki günlerde onları Urla ve Alaçatı’daki mekanımda onları ağırlamaktan mutluluk duyacağım. Ayrıca yakın bir zamanda Amerikan filminin de çekimlerine başlanacak. Bir çok yıldız Urla ve Alaçatı’ya gelecek.Bu sayede Türkiye’nin tanıtımına da katkı sağlayacağım” dedi.
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