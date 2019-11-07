Hızlan ve Ortaylı, Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i konuşuyor
Demirören Medya, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.
Doğan Hızlan ve Prof. Dr. İlber Ortaylı “Atatürk ve Cumhuriyet: Kültür ve Tarihte Değişimler” adlı söyleşiyle vefatının 81. yılında Ulu Önder Atatürk’ü ve Cumhuriyet’i konuşacak.
Türk Edebiyatı’nın duayen ismi, Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Doğan Hızlan ile Hürriyet Gazetesi yazarı, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda bir araya geliyor.
Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. yılında Ulu Önderi anacak olan iki önemli isim, Demirören Medya’nın ev sahipliğindeki söyleşide fuar ziyaretçileriyle buluşacak. “Atatürk ve Cumhuriyet: Kültür ve Tarihte Değişimler” başlıklı söyleşide, Atatürk’ü iki usta kalemden dinlemek mümkün olurken; Cumhuriyet’in kazanımları, dünden bugüne yolculuğu ve kültürel yansımaları sohbetin ana konuları arasında yer alacak.
9 Kasım Cumartesi günü saat 11.00-11.45 arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Interexpo Salonu'nda düzenlenecek olan söyleşi tüm fuar katılımcılarına açık olacak. Söyleşiye katılanlar, Hürriyet Kitap standından İlber Ortaylı’nın önsözüyle basılan ve Ortaylı’nın “Hiç şüphesiz 20’nci yüzyılın siyasi liderlerinin icraatını anlattıkları eserler arasında müstesna bir yer tutar” diyerek tanımladığı Nutuk’a yüzde 50 indirimle sahip olabilecek.
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