Hızlan ve Ortaylı, Atatürk ve Cumhuriyet'i konuştu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriHızlan ve Ortaylı, Atatürk ve Cumhuriyet'i konuştu
GeriKeyif Hızlan ve Ortaylı, Atatürk ve Cumhuriyet'i konuştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
09.11.2019 - 17:28, Son Güncelleme:

Hızlan ve Ortaylı, Atatürk ve Cumhuriyet'i konuştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hızlan ve Ortaylı, Atatürk ve Cumhuriyet'i konuştu

Demirören Medya, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Doğan Hızlan ve Prof. Dr. İlber Ortaylı “Atatürk ve Cumhuriyet: Kültür ve Tarihte Değişimler” adlı söyleşiyle vefatının 81. yılında Ulu Önder Atatürk’ü ve Cumhuriyet’i konuştu.

Türk Edebiyatı’nın duayen ismi, Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Doğan Hızlan ile Hürriyet Gazetesi yazarı, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda bir araya geldi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. yılında Ulu Önder’i anan iki önemli isim, Demirören Medya’nın ev sahipliğindeki söyleşide fuar ziyaretçileriyle buluştu. “Atatürk ve Cumhuriyet: Kültür ve Tarihte Değişimler” başlıklı söyleşiye katılanlar doyulmaz bir sohbetle Atatürk’ü, Cumhuriyet’in kazanımları, dünden bugüne yolculuğu ve kültürel yansımalarını dinledi.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Interexpo Salonu'nda düzenlenen ve fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Doğan Hızlan, “Atatürk ve Cumhuriyet tarihini öğrenmek için bazı temel eserleri okumanız gerekir. Nutuk da Cumhuriyet tarihimizin edebiyata yansımasıdır” dediği konuşmasında özellikle genç okuyuculara seslenerek; “İlber Ortaylı’nın ön sözünün de yer aldığı Nutuk’u okuduktan sonra sizler de tarihin seyrini öğreneceksiniz” şeklinde konuştu.

Atatürk’ü ve Cumhuriyet’i anlayıp öğrenebilmek adına edebiyatın büyük önemi olduğunu anlatan Prof. Dr. İlber Ortaylı ise “Tarihi ve yakın tarihimizi öğrenmek, anlamak için edebiyata da bakmalıyız. Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi birçok yazar Atatürk dönemine tanıklık etti. Hem o yazarları hem de Atatürk’ün anlatımını okumadan tarihi öğrenemeyiz” dedi. Ortaylı okuyuculara Nutuk’u okumalarını tavsiye ederek, “Nutuk anlaşılır ve rafine bir dille yazılmıştır. Bu yüzden herkes tarafından okunması çok kolay ve rahattır.” diye konuştu.

Söyleşiyi Doğan Hızlan Demirören Medya adına tüm katılımcılara teşekkür ederek bitirdi. Etkinliğe katılanlara, Hürriyet Kitap standından İlber Ortaylı’nın önsözüyle basılan Nutuk için yüzde 50 indirim sunuldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle