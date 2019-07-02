Hırvatistan'da "Kitap Denizi"
Başkent Zagreb'deki Zrinjevac Parkı'nda 14 Temmuz'a kadar devam edecek etkinlik, kitapseverlere yemyeşil doğada kitap okuma keyfini yaşatacak.
Başkentteki Zrinjevac Parkı'nda kurulan beyaz şemsiye ve şezlonglar, kitap tutkunlarına sıcak yaz günlerinin tadını edebiyatla çıkarma fırsatı sunuyor.
Etkinliği düzenleyen Lumen Yayınevi'nin müdürü Ana Marija Zuzul, edebiyat ve doğayı birleştirmek fikriyle yola çıktıklarını belirterek, "Beyaz şemsiye ve şezlonglarla oluşturduğumuz görsel şölende, kitapseverlerin gölgede kitap okumalarına olanak sağlıyoruz." dedi.
Başkentteki etkinlikte kurulan stantlarda kitapseverler için Hırvatça ve İngilizce 300 kitaptan oluşan sergi de açıldı.
"Kitap Denizi" etkinliği 14 Temmuz'a kadar devam edecek.
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