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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.04.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Hint düğünlerinin maliyeti 100 milyon doları buluyor

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Hint düğünlerinin maliyeti 100 milyon doları buluyor

Hindistan’ın ünlü tasarımcılarından Tarun Tahiliani, “Boğaziçi’ndeki Hindistan - India by the Bosphorus Festivali” nedeniyle İstanbul’a geldi. Festival kapsamında “Hint Modasının Geçmişi ve Rönesansı” adlı bir defile düzenleyen Tahiliani ile İstanbul’u ve burada düzenlenen astronomik bütçeli Hint düğünlerini konuştuk.

◊ Bu Türkiye’ye ilk gelişiniz değil sanırım...

- Doğru. Ve her seferinde buraya geldiğimi duyanlar “Ne kadar şanslısın” diyorlar.

Yıllardır gelir giderim, gerçekten muazzam bir şehir. Bir de son yıllarda İstanbul, Bodrum ve Antalya’da çok sık Hint düğünü yapılmaya başlandı, ben de davetli olarak sıkça gelme fırsatı yakalıyorum.

◊ Son olarak yine düğün için mi gelmiştiniz?India by the Bosphorus Festivali

- Hayır bir doğum günü partisi için gelmiştim. Ritz Carlton’da yemek, Çırağan’da parti şeklinde devam eden yorucu bir etkinlikti. Yine de çok güzeldi.

◊ Sizi yakalamışken Hint düğünlerinin gösterişinden bahsetmeden olmaz. Nedir, nedendir Hint düğünlerinin bu dillere destanlığı?

- Bizim kültürümüzde böyle bir durum yok aslında... Ama çok para her zaman daha büyük eğlence gerektiriyor. Eskiden daha özel, daha küçük bir gruba, nitelikli törenler yapılırdı. Şimdi Bombay’da başlıyor, sonra Como Gölü’nde bir tören, oradan tekrar Bombay’a geçiliyor, ardından St. Moritz’e uçuluyor. Konuklar açısından bile çok fazla bu... Gittikçe daha büyük düğünler ve partiler hazırlanıyor.

BU İŞİN SIRRI EL İŞÇİLİĞİNDE

◊ Bu abartılı durum, gelin ve damatların modacılardan taleplerine nasıl yansıdı?

- Üç günlük düğün artık küçük bir düğün sayılıyor. Eğer gerçekten bir zengin düğününden bahsediyorsak, üç gün değil 15 gün sürüyor. 100-200 milyon doları bulan maliyetlerden bahsediyorum. Tasarımlar da ona göre oluyor. Bazen günde birkaç kıyafet değiştiriliyor, her gün ayrı bir şey giyiliyor.

Ben gelin ve damatların rahat edebilmeleri için daha hafif tasarımlar yapmaya gayret ediyorum.

◊ Ülkenizdeki ilk tasarım dükkanını açan isimsiniz. Günümüzde Hindistan’da tasarımcı olmak kârlı bir iş diyebilir miyiz?

- 1.3 milyar insanın yaşadığı bir ülkede hizmet veriyorum. Çok fazla tasarım adresi var ve büyük bir rekabet olduğundan insanlar birbirlerinin fiyatını kırmaya çalışıyor. Öte yandan, bu tarz büyük etkinlikler tasarımcısından çiçekçisine sektörü canlandırıyor, o da bir gerçek.

◊ Sizin tasarımlarınızda da şaşaa eksik değil...

- 30 yıldır bu işi yapıyorum, çünkü seviyorum. Gece çalışamadığım için sabah erkenden fabrikaya gidiyorum. Sadece Haute Couture tasarımlar yapmıyoruz çünkü, hazır giyim için de bir fabrikamız mevcut. El işçiliği konusunda, eğitimli tasarımcılardan çok yerel ve yetenekli kişilerle çalışıyoruz. Defilede gördüğün tasarımlarda da el işçiliğinin zarafeti dikkatini çekmiş olmalı. Kaliteli kumaşlar ve el işi; tüm sır burada...

◊ En çok hangi kumaşı kullanmayı seviyorsunuz?

- Pamuklu kumaşları seviyorum. Gece kıyafetlerinde de değişmiyor bu durum. İpekli kumaşlar da favorim ama... Ne kadar basit kumaş ve ne kadar iyi el işçiliği kullanırsak, o kadar beğeniyorum.

Hint düğünlerinin maliyeti 100 milyon doları buluyor

 20 KiLOLUK GiYSiYLE DANS EDEMEYiZ

 ◊ Tasarım konusunda günümüzün çizgilerini mi takip ediyorsunuz daha çok yoksa geçmişten esinlendiğiniz oluyor mu?

- Her zaman şimdide yaşarım. Ama tabii geçmiş de muhteşem bir kaynak. Ondan etkileniyor ve besleniyoruz. Senin de büyükannen gelinlikle evlenmemiştir muhtemelen, yerel kıyafet giymiştir. Düşünsene ne kadar güzellerdi. Geçmiş geride kaldı. Güzel kostümlerin varyasyonlarını yapıp durmak istemem. Biz Hintliler dansı da çok severiz ve 20 kilo bir giysi ile dans edemezsiniz. Günümüz kıyafetlerinde hafiflik ve işlevsellik önemli.

RIFAT ÖZBEK’LE TANIŞMAYI iSTERDiM

  İstanbul’da her yapıyı dikkatle incelediğinizi fark ettim. İlham aldınız mı?

- Sonuçta arkamızdaki cami (Büyük Mecidiye Camii) bile ne güzel bir tasarım. 7 tasarımcıyla birlikte geldim. Onlar da tasarımlarımızı yenilemek ve ilham almak amacıyla dört gözle etrafı inceliyor.  Çünkü şu an yenilenme sürecindeyiz. İstanbul binlerce yıllık tarihi olan bir şehir. İlham alınacak çok detay var. En beğendiğim Türk tasarımcılardan biri Rıfat Özbek. Onunla tanışmayı çok isterim ama Londra’da yaşıyor. Zeynep Fadıllıoğlu’nun mimari tasarımlarına da bayılıyorum. Sık sık Hindistan’a geliyor, onunla ve eşiyle tanışmıştım da zaten, muhteşem insanlar.

Burada da bir mağaza açmak ister misiniz?

- Burada bunun için bir pazar varsa bana siz söyleyin. Çünkü Ortaköy’de yol boyunca gördüklerim daha Avrupai klasik tasarımlardı. Egzotik olmalarını tercih ederdim.

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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