Hiçbir şey göründüğü gibi değil
Burçin Terzioğlu, “Güzelliğin Portresi” adlı filmle beyazperdeye konuk olmaya hazırlanıyor.
Ünlü oyuncu, 13 Aralık’ta vizyona girecek filmde ‘Nisan’ rolünde: “Güzelliğin Portresi, özgün hikayesiyle Türk sinemasında gerilim türünün en iddialı filmlerinden biri olmaya aday. Bugüne kadar yer aldığım projelerden çok farklı bir türde ve inanılmaz bir hikayeye sahip. Film, izleyene aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını benzersiz bir kurguyla anlatacak.”
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