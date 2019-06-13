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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
13.06.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

‘Heykelde Yeni Keşifler Sergisi’ 17 Haziran’da

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‘Heykelde Yeni Keşifler Sergisi’ 17 Haziran’da

Türkiye’nin 47 yıllık en köklü sanat ve kültür dergisi Milliyet Sanat’ın, Kemer Country Club ev sahipliğinde düzenlediği “Heykelde Yeni Keşifler” yarışmasında dereceye giren eserlerden oluşan sergi 17 Haziran’da açılıyor.

Milliyet Sanat dergisinin, Kemer Country Club ev sahipliğinde düzenlediği, danışmanlığını Banu Çarmıklı ve Sabiha Kurtulmuş’un üstlendiği “Heykelde Yeni Keşifler” yarışmasının ilki bu yıl gerçekleşti.

Heykel sanatındaki yeni arayışlara kapı açmak, galerilerde temsiliyeti olmayan sanatçılara yeni alanlar sunup keşfedilmelerini sağlamak, aynı zamanda da genç sanatçıların üretim masraflarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanındaki heykel sanatçıları ve güzel sanatlar fakültesi öğrencileri 200’e yakın eserle başvurdu.

Yaz boyunca açık

Agâh Uğur (Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi / Koleksiyoner), Aslı Sümer (Artsümer Galeri Kurucusu), Banu Çarmıklı (Sanat Yazarı /Koleksiyoner), Derya Yücel (Küratör / Sanat yazarı), Ebru Özdemir (Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı / Koleksiyoner), Erol Tabanca (Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı / Odunpazarı Modern Müze Kurucusu), Filiz Aygündüz (Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni), Melike Bayık (Küratör/sanat yazarı), Meltem Demirören Oktay (Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Koleksiyoner), Sabiha Kurtulmuş (Merkür Galeri Kurucusu / Sanat Danışmanı) ve Seçkin Pirim’den (Sanatçı) oluşan jürinin yaptığı değerlendirme sonucu dereceye giren 10 eser 17 Haziran Pazartesi günü saat 18.00’de Kemer Country Club’daki Kemer Country Hotel bahçesinde sergilenmeye başlayacak.

Dereceye giren Canan Demir’in “Geçmişte Bir Gün”, Ferit Yazıcı’nın “İmkansız İletişim”, Evrim Kılıç’ın “İstanbul”, Genco Gülan’ın “Alo, Alo, Alo, Alo”, Mahir Yılmaz’ın “Koşan Atlet”, Nihal Konar Naş’ın “D-503“, Songül Girgin’in “Balık”, Tanzer Arığ’ın “Duomo”, Yılmaz Bulut’un “İsimsiz”, Yasin Uysallar’ın “Sütun” adlı eserleri yaz boyunca sanatseverler tarafından görülebilecek.

Sergideki eserler 11 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek müzayede ile satışa sunulacak. Eser sahibi sanatçıların payı ödendikten sonra ayrılacak bütçe ile önümüzdeki yıldan itibaren heykele yeni keşifler sunan sanatçıların üretimleri desteklenecek.

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