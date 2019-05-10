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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.05.2019 - 18:29, Son Güncelleme:

Heykel sanatı yeni keşifleri bekliyor!

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Heykel sanatı yeni keşifleri bekliyor!

Türkiye’nin 47 yıllık en köklü sanat ve kültür dergisi Milliyet Sanat’ın, Kemer Country ev sahipliğinde düzenlediği “Heykelde Yeni Keşifler” yarışmasına başvurular başladı.

Danışmanlığını Banu Çarmıklı ve Sabiha Kurtulmuş'un üstlendiği bu yıl ilki yapılacak "Heykelde Yeni Keşifler" yarışmasının amacı heykel sanatındaki yeni arayışlara kapı açmak, galerilerde temsiliyeti olmayan sanatçılara yeni alanlar sunup keşfedilmelerini sağlamak, aynı zamanda da genç sanatçıların üretim masraflarına katkıda bulunmak.

Yarışma sonunda dereceye giren 10 eser, açık hava heykel sergileri için en güzel mekanlardan biri olan Kemer Country Club’ın geniş çim alanlarında, küratöryel bir düzenlemeyle “Heykel de Yeni Keşifler” sergisi kapsamında kamuoyuna sunulacak.

Seçici kurul tarafından sergilenmeye hak kazanmış eserlerden oluşan sergi; 10 Haziran 2019 tarihinde düzenlenecek davetle açılacak. Sanatçılar bu davette basın, koleksiyoner, küratör ve galerilerle bir araya gelecekler.

Sergi 10 Haziran – 17 Haziran 2019 arası Kemer Country Hotel önündeki çim alanda açılıp, daha sonra Kemer Country geneline konumlanacaktır. Ziyaretçilere yol haritası verilerek, sergi 11 Ekim Cuma 2019 günü sona erecek.


Yaz dönemi boyunca Kemer Country Club'ta sergilenecek olan eserler 11 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilecek müzayede ile satışa sunulacak. Eser sahibi sanatçıların payı ödendikten sonra ayrılacak bütçe ile genç heykel sanatçılarının üretimlerinin destekleneceği bir fon oluşturulacak.

Yarışmaya başvurular 10 Mayıs - 28 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Yarışmaya başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgi; http://www.kemercountry.com/tr/haberler adresinden edinilebilir. 

"Heykelde Yeni Keşifler" Yarışması Seçici Kurulu

Agah Uğur (Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi / Koleksiyoner),

Aslı Sümer (Artsümer Galeri Kurucusu),

Banu Çarmıklı (Sanat Yazarı /Koleksiyoner),

Derya Yücel (Küratör/Sanat yazarı),

Ebru Özdemir (Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı /Koleksiyoner),

Erol Tabanca (Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı/Odunpazarı Modern Müze Kurucusu),

Filiz Aygündüz (Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni),

Melike Bayık (Küratör/sanat yazarı),

Meltem Demirören Oktay (Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı),

Sabiha Kurtulmuş (Merkur Galeri Kurucusu /Sanat Danışmanı),

Seçkin Pirim (Sanatçı).

Heykel sanatı yeni keşifleri bekliyor

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