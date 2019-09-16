Heyecan başladı
Pegasus Golf Challenge Turnuvası önceki gün Kemer Country Club’da başladı. Turnuvanın açılış günü golf sporunun ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.
Pegasus Hava Yolları’nın 2009’dan bu yana geleneksel olarak düzenlediği Pegasus Golf Challenge Turnuvası bu yıl 11’inci kez golf sevenleri bir araya getiriyor. Turnuvanın açılışı önceki gün Kemer Country Club’da yapıldı. Golf sporunun ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin büyük ilgi gösterdiği turnuvada toplam 216 sporcu yarışacak.
Yakup İçgören - Neriman Erim - Van Damme Bruno - Park Hyun Young
Alpaslan Acarsoy - Engin Yeşilırmak - Victor Ponta - Mert Sarı
Selim Gülmen
Cansen Başaran
Neriman Erim
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