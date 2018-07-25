Herkese selam!
İki ünlü aktörü bir araya getiren Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) filminin çekimleri devam ediyor. Yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun üstlendiği filmde Brad Pitt'e Leonardo DiCaprio eşlik ediyor.
İki ünlü oyuncu önceki gün de filmin setinde görüntülendi. Filmde Nice Guy takma adlı karaktere can veren Brad Pitt, çekim arasında kendisini izleyenlere ilginç mimikler eşliğinde el salladı.
Film, 1969 yılında Los Angeles'ta geçiyor. Çok izlenin bir dizide rol aldıktan sonra şansını bir de sinema sektöründe denemek isteyen bir adamın öyküsü üzerine kurulu.
Once Upon a Time In Hollywood'un arka planında ise ünlü yönetmen Roman Polanski'nin o dönemdeki eşi olan Sharon Tate'in hamileyken Charles Manson ve arkadaşları tarafından vahşice katledilmesi de yer alıyor.
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