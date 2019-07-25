'Herkes beni tanısın' diye bir derdim yok
Türk rap müziğinin genç temsilcisi RAC10 "Gel Bana Gel" adlı teklisini tüm dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sundu. "Make More Money" etiketiyle çıkardığı teklinin sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesini JOEZEE & KPRIMO yaptı.
Fatih Yerlikaya'nın yönetmenliğini yaptığı klip İstanbul'da çekildi. Klipte maskesiyle dikkatleri çeken RAC10, "özel hayatımdan hiç bir detay vermek istemediğim için klipte maske kullandım.Böyle daha rahat hissediyorum. Şöhret olup herkes beni sokakta tanısın diye bir özentim yok" dedi.
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