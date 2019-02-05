Hep Yek'in üçüncüsü beyazperdeye geliyor!
Youtube’da Türkiye’nin en çok izlenen filmi olmayı başaran Hep Yek 2, serinin 3. filmi “Hep Yek 3: Titrettin Beni” ile yeniden sinema seyircisi ile bulaşmaya hazırlanıyor.
Filmin başrollerini ilk iki seride olduğu gibi Gökhan Yıkılkan ve Ulaş İnan Torun üstleniyor. Muhteşem ikiliye bu kez Ali Sürmeli, Yıldırım Memişoğlu, Mahmut Tuncer gibi usta isimler de eşlik ediyor. Instagram fenomeni Ömer Başdoğan’ın da Hayati karakterine hayat verdiği filmde seyirciyi gülmekten kırıp geçirecek yeni maceralar yer alıyor.
15 Şubat’ta sinema salonlarına gelecek olan “HEP YEK 3 – TİTRETTİN BENİ”nin senarist ve yapımcılığını yine Bilal Kalyoncu üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise bu kez komedi ve korku filmlerinin önde gelen isimlerinden Özgür Bakar oturuyor.
Filmin konusu:
Altan ile Gürkan, serinin 2. filminde yanlışlıkla cezaevine düşürdükleri Cevat Bakır'ı kurtarmak için Nizam Baba ile anlaşırlar. Yaptıkları büyük bir hata ile tekrar mafyanın bir numaralı öldürülecekler listesine düşen Altan ile Gürkan, kendilerini İstanbul’un en büyük tarihi eser kaçakçısı Bilal Özkök'ün yılbaşı partisinde bulurlar. Yılbaşı partisini birbirine katan Altan ve Gürkan'ın başına gelenler ise komedi tufanını zirveye taşır.
Oyuncular: Gökhan Yıkılkan, Ulaş İnanTorun, Ali Sürmeli, Yıldırım Memişoğlu, Mahmut Tuncer, Ömer Başdoğan, Serdal Genç, Onur Sermik
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