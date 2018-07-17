Hep aynı şarkılar!
DMC müzik etiketiyle 2015 yılında sözü müziği kendisine, aranjesi Bahadır Tatlıöz’e ait ilk teklisi “Cuk” u yayınlayan Ayşegül Coşkun, ikinci teklisiyle müzikseverlerle buluşuyor.
2016 yılında İran’da önemli bir yapımcı olan Rıza Orman ile bir araya gelerek yeni teklisi için Ayor Müzik'le anlaşma sağladı.
Sözü ve müziği Ayşegül Coşkun ve İlker İnan’a ait olan şarkının aranjörü Serkan Balkan, mix-mastering Emre Kıral’a ait. Remix versiyonu ise Altan Turan imzasını taşıyor.
GNL müzik ile ortak olarak yayınlanacak “Vur Dizine” den sonra Ayşegül Coşkun,Ayor Müzik ve GNL güç birliği ile İranlı şarkıcılara Türkiye’de ortak projeler yapma kararı aldılar.
Ayşegül Coşkun müzik piyasasında birbirine benzer şarkılar olduğunu belirtirken, şarkıları ile bu açığı kapatacağını da ifade eden genç şarkıcı bu konuda da oldukça da iddialı.
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