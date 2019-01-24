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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Hem Uyuyan Güzel hem Vahşi Batı

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Hem Uyuyan Güzel hem Vahşi Batı

Oyuncu kadrosunda Sandra Bullock, John Malkovich, Sarah Paulson ve Trevante Rhodes’un yer aldığı, Netflix’in fenomen filmi Bird Box’a ilham veren “Kafes” (2015), “Gölün Dibindeki Ev” (2017) ve “Kırmızı Piyano” (2018) romanlarıyla tanıdığımız sıra dışı temaları korku edebiyatıyla birleştirerek okurlarına farklı dünyaların kapılarını aralayan Josh Malerman, bu defa Uyuyan Güzel masalı ile Vahşi Batı öykülerini ustaca harmanlayan gerilim dolu bir roman olan “Carol Gömülmeden”le okura buluşuyor.

İthaki Yayınları’ndan çıkan romanın çevirmeni Aslı Dağlı’nın kitap hakkında yorumuysa şöyle: “İnanılmazdı. Öncelikle Malerman’ın her kitapta bambaşka bir iş yapıyor olmasına çok bayılıyorum… Bu defa geriliminden hiçbir şey kaybetmeyen fantastiğimsi bir dünya yaratmış. Carol Gömülmeden bana buram buram karanlık bir Neil Gaiman hikayesi gibi koktu ve bu hâle cidden bayıldım.”

Hem Uyuyan Güzel hem Vahşi Batı

Bir söyleşisinde; “İşlerimi her zaman bir ‘kariyer gelişimi’ meselesi olarak gördüm. Mevkiim, markam ya da başka bir şeye kafayı taktığımı kastetmiyorum, daha ziyade tüm kitapları devasa bir TV şovunun bölümleri olarak gördüm hep. Sanki ‘Kafes’ şovun ilk bölümü, ‘Gölün Dibindeki Ev’ de ikinci bölümüymüş gibi. Albümü oluşturan şarkılar gibi. Umarım gün gelir de ayrı birer hikayeden daha fazlasını oluştururlar” diyen Malerman bu romanıyla da okuyucularını bambaşka bir dünyaya yolculuğa çıkarıyor.

 

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