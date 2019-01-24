Hem Uyuyan Güzel hem Vahşi Batı
Oyuncu kadrosunda Sandra Bullock, John Malkovich, Sarah Paulson ve Trevante Rhodes’un yer aldığı, Netflix’in fenomen filmi Bird Box’a ilham veren “Kafes” (2015), “Gölün Dibindeki Ev” (2017) ve “Kırmızı Piyano” (2018) romanlarıyla tanıdığımız sıra dışı temaları korku edebiyatıyla birleştirerek okurlarına farklı dünyaların kapılarını aralayan Josh Malerman, bu defa Uyuyan Güzel masalı ile Vahşi Batı öykülerini ustaca harmanlayan gerilim dolu bir roman olan “Carol Gömülmeden”le okura buluşuyor.
İthaki Yayınları’ndan çıkan romanın çevirmeni Aslı Dağlı’nın kitap hakkında yorumuysa şöyle: “İnanılmazdı. Öncelikle Malerman’ın her kitapta bambaşka bir iş yapıyor olmasına çok bayılıyorum… Bu defa geriliminden hiçbir şey kaybetmeyen fantastiğimsi bir dünya yaratmış. Carol Gömülmeden bana buram buram karanlık bir Neil Gaiman hikayesi gibi koktu ve bu hâle cidden bayıldım.”
Bir söyleşisinde; “İşlerimi her zaman bir ‘kariyer gelişimi’ meselesi olarak gördüm. Mevkiim, markam ya da başka bir şeye kafayı taktığımı kastetmiyorum, daha ziyade tüm kitapları devasa bir TV şovunun bölümleri olarak gördüm hep. Sanki ‘Kafes’ şovun ilk bölümü, ‘Gölün Dibindeki Ev’ de ikinci bölümüymüş gibi. Albümü oluşturan şarkılar gibi. Umarım gün gelir de ayrı birer hikayeden daha fazlasını oluştururlar” diyen Malerman bu romanıyla da okuyucularını bambaşka bir dünyaya yolculuğa çıkarıyor.
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