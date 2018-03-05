HAYATIN YORGUNLUÄžUNU BÃ–YLE ATIYORLAR

HAYATIN YORGUNLUÄžUNU BÖYLE ATIYORLAR
Bazen tÃ¼m ÅŸehrin Ã¼zerinize geldiÄŸini ve herkesin sizden bir beklentisi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeniz, bÃ¼yÃ¼k bir yorgunluÄŸun belirtisidir. BÃ¶yle bir durumda yeniden enerji kazanmak ve iyi hissetmek iÃ§in yapmanÄ±z gereken en iyi ÅŸey, yakala.coâ€™nun masaj ve spa fÄ±rsatlarÄ± ile kendinizi birkaÃ§ saatliÄŸine dÃ¼nyaya kapalÄ± konuma getirmek ve tÃ¼m gÃ¼zel duyularÄ±nÄ±zÄ± harekete geÃ§irmek.
Ä°stanbulâ€™un En GÃ¶zde Spaâ€™larÄ±
SelÃ¼lit masajÄ±, baÅŸ - boyun - omuz masajÄ±, shiatsu masajÄ±, Bali masajÄ±, Thai masajÄ± gibi seÃ§enekler sunan Nada Spa Ayurveda, BaÄŸdat Caddesiâ€™nde stressiz ve sessiz zamanlar vadediyor.
Ä°stanbulâ€™daki masaj, hamam ve spa seÃ§enekleri iÃ§in burayÄ± tÄ±klayabilirsiniz.,
Kese kÃ¶pÃ¼kten dÃ¼nya masajlarÄ±na kadar birÃ§ok seÃ§eneÄŸi bulunduran Taksim Angkorwat Spaâ€™nÄ±n tÃ¼m masajlarÄ±na Ä±slak alan kullanÄ±mlarÄ± da dÃ¢hil ediliyor.
Anadolu YakasÄ±â€™nda kaliteli bir spa arayanlar iÃ§in kapÄ±larÄ±nÄ± aralayan Hilton Ä°stanbul KozyataÄŸÄ±â€™nda yer alan HitClub Spa, hamam ve masaj ritÃ¼elleri sunuyor.
Masajdan saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam merkezi Ã¼yeliÄŸine kadar birÃ§ok fÄ±rsat sunan Wyndham Grand Ä°stanbul Levent Qualitasspa, â€œfitness, stÃ¼dyo dersleri, sauna, buhar odasÄ±, TÃ¼rk hamamÄ±, dinlenme alanlarÄ±, aÃ§Ä±k - kapalÄ± yÃ¼zme havuzlarÄ± ve aÃ§Ä±k hava spor alanÄ± kullanÄ±mÄ±nÄ± iÃ§eren aylÄ±k Ã¼yelik paketleri ve kese â€“ kÃ¶pÃ¼k masajÄ± fÄ±rsatlarÄ± ile konuklarÄ±nÄ± bekliyor.
Klasik Ä°sveÃ§ masajÄ± ve kese â€“ kÃ¶pÃ¼k seÃ§enekleriyle spaâ€™nÄ±n mÃ¼kemmel etkisini yaÅŸatan Mercure Istanbul City Bosphorus Pasifik Fitness ve Amatrra Spa, ÅŸehrin en popÃ¼ler spa merkezileri arasÄ±nda yer alÄ±yor.
Ä°stanbulâ€™un iÅŸ, alÄ±ÅŸveriÅŸ ve eÄŸlence merkezi olmaya baÅŸlayan AtaÅŸehirâ€™de yer alan Letâ€™s Club Nefes Spa, tuz odasÄ± kullanÄ±mÄ±, sauna, buhar odasÄ± ve meÅŸrubat ikramÄ± paketleriyle konuklarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlÄ±yor.
Â
Â
Â
Â
Â
Â
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle