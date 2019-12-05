“Hayatı paylaşmak için engel yok”
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen gecede Bodrum’da yaşayan engelli bireyler, aileleri ve öğretmenleri Azka Otel'de bir araya geldi.
Geceye Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da yaşayan engelli vatandaşlar, aileleri ve öğretmenlerinin yanı sıra yaklaşık bin kişi katıldı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras gecede yaptığı konuşmada bir gün değil her gün birlikte olduklarını dile getirerek, “Zihinlerdeki engelleri bertaraf ettikten sonra geriye kalan tek şey sevgidir. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Gönüllerimiz arasında kurduğumuz sevgi köprüleriyle daha nice engeller aşacağız... Göreceksiniz...” dedi.
Konuşmaların ardından geceye katılan engelli vatandaşlar, aileleri ve öğretmenleri Aykoç Band’ın seslendirdiği şarkılarla doyasıya eğlenirken Belediye Başkanı Aras'ta onlara katılarak özel bireylerin mutluluğunu ikiye katladı.
Gecede Bodrum Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler Başkan Aras’a teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Başkan Aras kendisine verilen çiçeği engelli bir vatandaşa hediye ederken, ardından gece için hazırlanan ve üzerinde “Hayatı paylaşmak için engel yok” yazılı pasta kesildi.
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