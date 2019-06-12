'Hayallerim gerçek oldu'
Zara, Amsterdam’ın dünyaca ünlü konser salonu Concertgebouw’da sahneye çıktı.
Ünlü şarkıcı, biletleri günler öncesinden tükenen konserinde geniş repertuarı ile sevenlerine müzik ziyafeti yaşattı.
Zara yabancı dinleyicilerine sürpriz yapıp ‘I Will Always Love You’ şarkısını seslendirdi.
Sahnede duygularını “Benim memleketimin türküleri ve şarkıları dünyanın sayılı konser salonlarında tınlasın diye dua ederdim. Hayallerim gerçek oldu” cümleleriyle ifade eden Zara konserini “Ağla Halime” şarkısıyla bitirdi.
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