Hayaller ülkesi

10 Ocak’ta gösterime girecek filmin oyuncularının rengarenk kostümleriyle katıldığı galada, Esra Erol, Seçkin Piriler, Gökhan Mumcu, Pelin Körmükçü, Belçim Bilgin ve Kıraç gibi ünlü isimler kırmızı halıda çocuklarıyla poz verdi. Çekimleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda kurulan sette gerçekleştirilen filmin yönetmenliğini Tuğçe Soysop üstlendi. Filmin başrolünde Eda Döğer ve Berat Efe Parlar var.

Pelin Körmükçü, galaya 11 yaşındaki Selin Moreno ile geldi.



Disney yapımı gibi

Belçim Bilgin, oğlu Rodin’le geldiği gala çıkışı filmi çok beğendiğini söyledi: “Kullanılan teknikler bana Disney’in yapımlarını hatırlattı. Gerçekten emeği geçenleri kutluyorum.”







