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Haber Giriş: 06.01.2020 - 15:35,Son Güncelleme:/

Hayaller ülkesi

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Hayaller ülkesi

BKM imzalı “Gamonya: Hayaller Ülkesi”nin galası, BKM Tiyatro’da yapıldı.

10 Ocak’ta gösterime girecek filmin oyuncularının rengarenk kostümleriyle katıldığı galada, Esra Erol, Seçkin Piriler, Gökhan Mumcu, Pelin Körmükçü, Belçim Bilgin ve Kıraç gibi ünlü isimler kırmızı halıda çocuklarıyla poz verdi. Çekimleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda kurulan sette gerçekleştirilen filmin yönetmenliğini Tuğçe Soysop üstlendi. Filmin başrolünde Eda Döğer ve Berat Efe Parlar var.

Pelin Körmükçü, galaya 11 yaşındaki Selin Moreno ile geldi.

Hayaller ülkesi

Disney yapımı gibi
Belçim Bilgin, oğlu Rodin’le geldiği gala çıkışı filmi çok beğendiğini söyledi: “Kullanılan teknikler bana Disney’in yapımlarını hatırlattı. Gerçekten emeği geçenleri kutluyorum.”
Hayaller ülkesi



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