Hayalini gerçekleştirdi…
Müzik dünyasına "merhaba" diyen İbrahim Bağış’ın ilk albümünün tanıtımı Tuğba Özay’ın sunumuyla İstanbul AkgünOtel’de gerçekleşti.
“Yağmurun kızı” adlı albümüyle müzikseverlerle buluşan İbrahim Bağış’ı sanatçı dostları, iş adamları ve yakınları yalnız bırakmadı.
Bağış “Küçük yaştan beri müziğe karşı olan tutkum sonunda gerçeğe dönüştü. Müzik çalışmalarım sırasında desteğini
esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Ayrıca saygı duyduğum Tuğba Özay'ın da yanımızda olması ayrı bir mutluluk. Kendisinin bu ilk albümümde uğurlu geleceğine inanıyorum” dedi.
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