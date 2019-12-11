Hayalini gerçekleştirdi…

“Yağmurun kızı” adlı albümüyle müzikseverlerle buluşan İbrahim Bağış’ı sanatçı dostları, iş adamları ve yakınları yalnız bırakmadı.

Bağış “Küçük yaştan beri müziğe karşı olan tutkum sonunda gerçeğe dönüştü. Müzik çalışmalarım sırasında desteğini

esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Ayrıca saygı duyduğum Tuğba Özay'ın da yanımızda olması ayrı bir mutluluk. Kendisinin bu ilk albümümde uğurlu geleceğine inanıyorum” dedi.