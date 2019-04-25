Havuç Kız okurlarıyla buluşuyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriHavuç Kız okurlarıyla buluşuyor
GeriKeyif Havuç Kız okurlarıyla buluşuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
25.04.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Havuç Kız okurlarıyla buluşuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Havuç Kız okurlarıyla buluşuyor

Üç yıl önce yayınlanan Kalpten Öyküler adlı kitabıyla tanınan Merve Başcumalı, bu kez "kalem ve kağıt bir de çocuklarla buluşuyorsa, işte en güzel mutluluk" diyerek minikler için yazdı.

Başcumalı'nın Havuç Kız adlı kitabı bir süre önce kitabevi raflarında yerini aldı. Şimdi de hem kitap hem de yazarı miniklerle buluşuyor.

Merve Başcumalı, sevimli ve meraklı bir küçük kızın renkli serüvenlerini anlatan kitabını, 27 Nisan Cumartesi saat 15.00'ten itibaren D&R Nişantaşı'nda imzalayacak.

Havuç Kız okurlarıyla buluşuyor

Aynı zamanda oyuncu da olan Başcumalı, imza gününde minik okurlarıyla sohbet de edecek.

MERVE BAŞCUMALI KİMDİR?

Kış çocuğu olarak Ocak ayının 3. günü yoğun kar yağışı ile İstanbul Üsküdar’da dünyaya gelen Merve Başcumalı ilkokul öğretmeni bir anne ve turist rehberi bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. 

İstanbul’da tamamladığı tahsil hayatından sonra babasının etkisiyle, İngilizce dışında, Fransızca, İtalyanca ve Japonca öğrenerek babasının izinden gitti. İlkokul çağlarından itibaren yazı yazmaya daima ilgisi oldu.

“Kalem ve kâğıt bir de çocuklarla buluşuyorsa işte en güzel mutluluk,” diyerek yazmaya devam ediyor.

İlk kitabı Kalpten Hikayeler 2016 yılında yayınlandı. Şimdi de Havuç Kız isimli çocuk kitapları dizisinin ilk kitabıyla yazı hayatındaki yolculuğuna devam ediyor. Aynı zamanda bir oyuncu olan Başcumalı, biri kız diğeri erkek ikiz çocuk annesi. 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber

4 yıllık aşk bitti... Ayrıldılar!

Nikah tarihi için sürpriz iddia

Olmadı Alişan!

O konulara yorum yok!