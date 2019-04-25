Havuç Kız okurlarıyla buluşuyor
Üç yıl önce yayınlanan Kalpten Öyküler adlı kitabıyla tanınan Merve Başcumalı, bu kez "kalem ve kağıt bir de çocuklarla buluşuyorsa, işte en güzel mutluluk" diyerek minikler için yazdı.
Başcumalı'nın Havuç Kız adlı kitabı bir süre önce kitabevi raflarında yerini aldı. Şimdi de hem kitap hem de yazarı miniklerle buluşuyor.
Merve Başcumalı, sevimli ve meraklı bir küçük kızın renkli serüvenlerini anlatan kitabını, 27 Nisan Cumartesi saat 15.00'ten itibaren D&R Nişantaşı'nda imzalayacak.
Aynı zamanda oyuncu da olan Başcumalı, imza gününde minik okurlarıyla sohbet de edecek.
MERVE BAŞCUMALI KİMDİR?
Kış çocuğu olarak Ocak ayının 3. günü yoğun kar yağışı ile İstanbul Üsküdar’da dünyaya gelen Merve Başcumalı ilkokul öğretmeni bir anne ve turist rehberi bir babanın kızı olarak dünyaya geldi.
İstanbul’da tamamladığı tahsil hayatından sonra babasının etkisiyle, İngilizce dışında, Fransızca, İtalyanca ve Japonca öğrenerek babasının izinden gitti. İlkokul çağlarından itibaren yazı yazmaya daima ilgisi oldu.
“Kalem ve kâğıt bir de çocuklarla buluşuyorsa işte en güzel mutluluk,” diyerek yazmaya devam ediyor.
İlk kitabı Kalpten Hikayeler 2016 yılında yayınlandı. Şimdi de Havuç Kız isimli çocuk kitapları dizisinin ilk kitabıyla yazı hayatındaki yolculuğuna devam ediyor. Aynı zamanda bir oyuncu olan Başcumalı, biri kız diğeri erkek ikiz çocuk annesi.
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