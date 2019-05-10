Hatay’da müze açıyor
Hatay doğumlu ünlü yönetmen ve yapımcı Hamdi Alkan, memleketinde Kurtuluş Müzesi açmaya hazırlanıyor.
Restore edilen eski bir konakta açılacak olan müzenin hazırlıklarıyla yakından ilgilenen Alkan, açılışın 23 Temmuz’da yapılacağını söyledi: “Eserler 6 odada sergilenecek ve her bir odanın kendine ait hikayesi olacak.
Yaklaşık 30 yıldır biriktirdiğim Hatay’la ilgili koleksiyonumu Hatay Kurtuluş Müzesi’ne bağışladım. Tabii arkadaşlarım da bir iki destek verdi. Adına Hatay Kurtuluş Müzesi denilecek, bana sadece küçük bir teşekkür yazarlarsa yeterli.”
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