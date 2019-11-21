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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Hasan Aycın'dan 'çizginin ötesinde"

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Hasan Aycın'dan 'çizginin ötesinde"

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi (ZKSM), sanat hayatının 41. yılında çizgi dünyasının usta isimlerinden Hasan Aycın'ın sanatsal birikimi ve sanatına yön veren yaşam tecrübelerini sanatseverlerle buluşturdu.

Etkinlik kapsamında sanatçının eserlerinden oluşan karikatür sergisi "Çizginin Ötesinde", ZKSM'de açıldı.  Açılışta, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, serginin küratörü Lütfi Şen, ZKSM Genel Sanat Yönetmeni Aykut Ertuğrul, tiyatro oyuncusu Ulvi Alacakaptan, yazar Ömer Lekesiz, Mete Çamdereli ve Sibel Eraslan'ın yanı sıra pek çok sanatsever yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Arısoy, serginin hazırlanmasında emeği geçenleri kutladı. Hasan Aycın'a uzun ömür dileyen Arısoy, "Emeklerine sağlık. Hayırlı uğurlu olsun, daha nice sergilere. Güzel vakit geçirmenizi umuyorum." dedi.

Küratör Şen, "nevi şahsına münhasır" olarak tanımladığı Aycın'ın, hangi sanat dalıyla meşgul olursa olsun Türkiye'de kendi tarzıyla bilineceğini söyledi.

Sergide, Aycın'ın 41 yıllık sanat hayatı, 16 kitabı ve 1600 eseri arasından 19 çizgilik bir seçki oluşturduğunu ifade eden Şen, "Bu minik bir sergi ama zaten Aycın'ın işlerinin ötesinde büyük sergilerin olmasından yana değilim. Sergide göreceğiniz çizgiler her birinizin içerisinde bir ayna tutacaktır. Çünkü o dertler sizde varsa tercüman olacak. Her bir eserin karşısında gerçekten vakit geçirmenizi tavsiye ederim. Vakit geçirdikçe içinize işleyen bir yol göreceksiniz ve o yolda bu çizgiyle buluşacaksınız. Belki de hiç karşılaşmadığınız bir deneyimi Hasan Aycın'ın kılavuzluğunda yaşayacaksınız." diye konuştu.

Sergi, 27 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Açılışın ardından moderatörlüğünü Cemal Şakar'ın üstlendiği, Ali Emre, Murat Pay ve Güray Süngü'nün Hasan Aycın'ın sanatı ve eserlerini irdelediği "Sanatının 41. Yılında Hasan Aycın" paneli gerçekleştirildi.


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