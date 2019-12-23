Harry Potter "süper kahraman" oluyor

Her ne kadar serinin hayranlarının hafızasında hala bir küçük yıldız olsa da 30 yaşına gelen Radcliffe, sinema serüveninde farklı bir dönemece giriyor. Genç oyuncuyla ilgili olarak ortaya atılan iddiaya göre Radcliffe, Marvel'in yeni projesi Moon Knight (Ay Şövalyesi) için görüşmelere başladı.

Eğer olumlu bir sonuç çıkarsa, Daniel Radcliffe, beyazperdede bir süper kahraman olarak görünecek.