Harran'a turist akını



Milattan önce 6 binli yıllardan bugüne kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan Harran, konik kubbeli evleri, Bazda Mağaraları, Şuayip Şehri gibi kadim yapılarıyla ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarıyor.



İlk İslam üniversitesinin kalıntıları ve Emeviler döneminden kalma Ulu Camisi ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi ilçeye ziyaretçi akını sürüyor.

Turizmde 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesi dolayısıyla kentte gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük bölümü ilçedeki tarihi mekanları ziyaret ediyor.



Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Harran'ın medeniyetlerin buluştuğu bir yer olduğunu söyledi. İlçedeki ören yerlerinde yürüttükleri projelerle yenilikleri artırmaya çalıştıklarını anlatan Özyavuz, bölgedeki kümbet evlerini otel işletmelerine dönüştürmeyi planladıklarını ifade etti.

Önceki yıllara göre biraz daha fazla turist yoğunluğu yaşandığını vurgulayan Özyavuz, "Tarihi geçmişi milattan önce 6 binlere dayanan Harran ilçemiz, Cumhurbaşkanımızın turizmde 2019 yılını Göbeklitepe yılı ilan etmesiyle adeta bir turizm bereketi yaşamakta, şu anda bir turizm patlaması yaşıyoruz, bu da bizi çok memnun ediyor. İlçemiz hem inanç turizmi açısından hem ilimde, bilimde dünyaya ilham olmuş, hem kültür ve tarım turizmde de önemli bir yere sahip. Bölgede yürütülen kazı çalışmaları da devam ediyor. Bu yönüyle herkesin görmesi gereken bir ilçedir." diye konuştu.



Günlük 20-30 grup geliyor



Konuk kubbeli ev işletmeciliği yapan Mahmut Yavuz da bu evleri herkesin görmesi için yeniden düzenleyerek ziyaretçilere açtıklarını söyledi.



Turizmde çok iyi bir yıl yaşadıklarını ifade eden Yavuz, "Özellikle düzenlenen GAP turları sayesinde çok sayıda turist gelmekte. Günde ortalama yabancılar da olmak üzere 20-30 grup gelmekte ve onları güzelce ağırlıyoruz. Özellikle İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerimizden ziyaretçilerimiz çok memnun kalıyorlar, çok beğenerek ayrılıyorlar buralardan." dedi.



İzmirli ziyaretçilerden Sezen Semiz ise daha önce bölgeyi gezmediği için çok pişman olduğunu vurguladı. Bölgenin mutlaka görmeye, gezmeye değer bir yer olduğunu dile getiren Semiz, "Eşimle birlikte bölgeyi gezmeye geldik. Burayı gezdikçe büyük bir kültür geçmişine sahip olduğunu öğrendik. Önceden Harran'ı biraz biliyorduk ama gelip gezince daha iyi öğrenmiş olduk. Özellikle bölgenin korunarak muhafaza altına alınması bizleri çok mutlu etti." diye konuştu.





