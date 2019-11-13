'Harem Kabare' turneye çıkıyor
OKAN Bayülgen’in yazıp yönettiği “Harem Kabare” müzikali turneye çıkıyor.
Beşinci kez evlenmeye hazırlanan bir adamın eski eşlerinin bir araya gelerek onu etkilemeye çalışmasını anlatan oyun, 16 Kasım’da Gaziantep’te, 17 Kasım’da Mersin’de, 18 Kasım’da Adana’da ve 29 Kasım’da da İstanbul’da sahnelenecek.
Müzikal, ocak ayında ise Almanya’da seyirciyle buluşacak. Ekibin 25 Ocak’ta ilk durağı Köln olacak, müzikal ertesi gün ise Duisburg’da sahnelenecek.
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