Harbiye’de Teoman coşkusu
Teoman, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde konser verdi. Konser alanını dolduran binlerce kişiye sevilen şarkılarını söyleyen müzisyeni ünlü isimler de izledi.
Teoman, “Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri” kapsamında sahneye çıktı. Konserine “Duş” şarkısıyla başlayan şarkıcı, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Konseri izlemeye gelenler arasında Seçkin Piriler ve Gonca Vuslateri de vardı.
Piriler, Teoman’ı yakından takip ettiğini söylerken eski eşi Kaan Tangöze hakkındaki sorulara ise “Ben eskiler hakkında konuşmak istemiyorum. Artık yepyeni bir sayfa açtım. Hayat çok güzel” yanıtını verdi.
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