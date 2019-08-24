Harbiye’de düet gecesi
Deniz Seki ve Rafet El Roman, önceki gün Poll Production organizasyonu Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu.
“Kalbine Sürgün” şarkısı ile açılış yapan ikili, geçmişten bugüne sevilen şarkıları söyledi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Seki “Çok heyecanlıyız. Rafet El Roman ile birlikte daha önce bir televizyon programında yer almıştık. Bugün ilk defa beraber aynı sahneyi paylaşıyoruz” dedi. El Roman ise, “Bazı şarkılar var dinleyince hüzünlendiriyor, bazıları mutlu ediyor. Bugün mutlu eden şarkıları söyleyeceğiz” diye konuştu.
Gülşah Saraçoğlu
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