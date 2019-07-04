Harbiye’de Ceylan gecesi
Ceylan Ertem, Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Gecede Bülent Ortaçgil, Mabel Matiz ve Kenan Doğulu da sahneye çıktı.
Ceylan Ertem, Harbiye Açıkhava’daki ilk konserini önceki akşam verdi. Sahneye “Esmer” ile çıkan Ertem, konserinde hem kendi şarkılarını seslendirdi hem de sevilen eserleri cover’ladı. Konsere özel hazırlanan kostümleriyle de beğeni toplayan ünlü şarkıcının sahnede misafirleri de vardı. Bülent Ortaçgil, Mabel Matiz ve Kenan Doğulu, şarkılarıyla geceye renk kattı. Ceylan Ertem, Bülent Ortaçgil’le “Beni Kategorize Etme” ve “Bu İş Zor Yonca”, Mabel Matiz’le “Peri” ve “Kör Heves”, Kenan Doğulu’yla da “Aşk Oyunu” ve “Aklım Karıştı” şarkılarında düet yaptı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle