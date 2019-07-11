Harbiye tıklım tıklım
Denizbank Açıkhava Konserleri’nin açılışını Candan Erçetin yaptı.
Erçetin, “Eğlenmeyi vaat ediyorum” diyerek başladığı konserinde ilk olarak “Kim Korkar”ı seslendirdi. “Umrumda Değil” ile tempoyu yükselten sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında sevgilisi Hakan Karahan’ın yanı sıra Melisa Sözen-Harun Tekin çifti ile Berfin Erdoğan da vardı.
Konseptini ‘neşe’ olarak belirlediği gece boyunca neşe içinde dans eden Candan Erçetin, “Umut olduğu sürece her zaman buradayız, gördüğüm kadarıyla siz de buradasınız. İstanbul tıklım tıklım, sizinle yine görüşeceğiz” sözleriyle büyük alkış aldı. Sanatçı, geceyi “Memleketim” ile noktaladı.
Berfin Erdoğan
Harun Tekin - Melisa Sözen
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