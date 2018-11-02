Hamsi tava nasıl yapılır? Hamsi tava malzemeleri ve tarifi
Karadeniz'in yanı sıra ülkemizin neredeyse tamamında severek tüketilen hamsinin en çok tercih edilen pişirme türlerinden biri de tavası. Sonbahar ve kış mevsiminde sofraların vazgeçilmezi olan hamsiyi nasıl pişireceğini merak eden vatandaşlar, hamsi tavanın yapılışını ve malzemelerini sorguluyor. Peki, hamsi tava nasıl yapılır?
Hamsi tavanın nasıl yapıldığı, pek çok vatandaşın merak ettiği bir konu oldu. En lezzetli ve pratik hamsi tava tarifini internette araştıran vatandaşlar, hamsi tavanın yapılışı ve malzemelerini eksiksiz öğrenmek istiyor. İşte, 'hamsi tava nasıl yapılır?' sorusunun yanıtı...
MALZEMELER
1 kilogram hamsi
1 ya da 2 su bardağı mısır unu veya un
Tuz
Sıvı yağ
YAPILIŞI
İlk olarak hamsileri karın bölgelerinden el yordamıyla temizleyin. Ardından temizlediğiniz hamsileri bol suda yıkayın. Daha sonra bir süzgece alınarak tuzlandıktan sonra suyunun süzülmesi bekleyin.
Bir yandan tezgahta bir kağıdın üstüne un serin. Bunları yaparken tavada yağı kızdırmaya başlayın. Hamsileri una bulayın ve hafifçe silkeleyip tavaya kuyrukları ortada kalacak şekilde dizin. Bu işlemi yaparken ocağın altını kapatın, dizme işlemi bitince ocağı tekrardan yakın.
Hamsi tavayı kısık ateşte pişirmeye dikkat edin. Hamsilerin altta kalan kısımlarının kızarıp kızarmadığını kontrol etmek için, üst kısımlarının renginin hafifçe değişmesini ve kuyruklarının da hafifçe çıtır olmasını bekleyin.
Tüm hamsileri aynı anda çevirebilmek için tavanın boyutuna göre düz bir kapak kullanarak, kapağı hamsilerin üzerine kapatarak çevirin. Tüm hamsileri kapağın üzerine alıp, pişmemiş tarafını tavaya koyun.
Bu sırada tavadaki yağı boşaltın ve yeniden yağ takviyesi yapın. Hamsilerin diğer yüzü de piştikten sonra servis tabağına alarak sıcak sıcak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Pişirirken tavada 3 ya da 3 parmak yağ olması yeterli olur. Daha fazla miktarda yağa gerek yoktur.
Kızaran hamsilerin yağını süzmek için havlu kağıt üzerine alarak fazla yağından ayırabilirsiniz.
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