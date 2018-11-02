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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
02.11.2018 - 16:55, Son Güncelleme:

Hamsi tava nasıl yapılır? Hamsi tava malzemeleri ve tarifi

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Hamsi tava nasıl yapılır? Hamsi tava malzemeleri ve tarifi

Karadeniz'in yanı sıra ülkemizin neredeyse tamamında severek tüketilen hamsinin en çok tercih edilen pişirme türlerinden biri de tavası. Sonbahar ve kış mevsiminde sofraların vazgeçilmezi olan hamsiyi nasıl pişireceğini merak eden vatandaşlar, hamsi tavanın yapılışını ve malzemelerini sorguluyor. Peki, hamsi tava nasıl yapılır?

Hamsi tavanın nasıl yapıldığı, pek çok vatandaşın merak ettiği bir konu oldu. En lezzetli ve pratik hamsi tava tarifini internette araştıran vatandaşlar, hamsi tavanın yapılışı ve malzemelerini eksiksiz öğrenmek istiyor. İşte, 'hamsi tava nasıl yapılır?' sorusunun yanıtı...

MALZEMELER

1 kilogram hamsi

1 ya da 2 su bardağı mısır unu veya un

Tuz

Sıvı yağ

YAPILIŞI

İlk olarak hamsileri karın bölgelerinden el yordamıyla temizleyin. Ardından temizlediğiniz hamsileri bol suda yıkayın. Daha sonra bir süzgece alınarak tuzlandıktan sonra suyunun süzülmesi bekleyin.

Bir yandan tezgahta bir kağıdın üstüne un serin. Bunları yaparken tavada yağı kızdırmaya başlayın. Hamsileri una bulayın ve hafifçe silkeleyip tavaya kuyrukları ortada kalacak şekilde dizin. Bu işlemi yaparken ocağın altını kapatın, dizme işlemi bitince ocağı tekrardan yakın.

Hamsi tavayı kısık ateşte pişirmeye dikkat edin. Hamsilerin altta kalan kısımlarının kızarıp kızarmadığını kontrol etmek için, üst kısımlarının renginin hafifçe değişmesini ve kuyruklarının da hafifçe çıtır olmasını bekleyin.

Tüm hamsileri aynı anda çevirebilmek için tavanın boyutuna göre düz bir kapak kullanarak, kapağı hamsilerin üzerine kapatarak çevirin. Tüm hamsileri kapağın üzerine alıp, pişmemiş tarafını tavaya koyun.

Bu sırada tavadaki yağı boşaltın ve yeniden yağ takviyesi yapın. Hamsilerin diğer yüzü de piştikten sonra servis tabağına alarak sıcak sıcak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Pişirirken tavada 3 ya da 3 parmak yağ olması yeterli olur. Daha fazla miktarda yağa gerek yoktur.

Kızaran hamsilerin yağını süzmek için havlu kağıt üzerine alarak fazla yağından ayırabilirsiniz.

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