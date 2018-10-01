Haluk Levent hemşeriyle buluştu
Adana Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu sene ilki gerçekleştirilen ADANAFEST İSTANBUL, 29-30 Eylül tarihlerinde İstanbul LifePark’ta düzenlenen etkinliğe Adanalı olmasıyla bilinen Haluk Levent de festivale katıldı.
Festivalde tüm stadları gezen Levent , Adana’nın ünlü kebabını yedikten sonra Adana’nın meşhur Adana halka tatlısının da tadına bakmadan geçemedi. Haluk Levent festivalle ilgili, Adanalı hemşeriyle buluştuğu için çok mutlu olduğunu ve Adana mutfağını zaten hep tercih ettiğini söyledi.
Festivalde Adanalı hemşerileriyle buluşan Haluk Levent, tek tek sevenleriyle fotoğraf çekildi.
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