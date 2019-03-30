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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.03.2019 - 19:19, Son Güncelleme:

Halit Akçatepe vefatının 2. yılında anılıyor

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Halit Akçatepe vefatının 2. yılında anılıyor

'Hababam Sınıfı' film serisinde 'Güdük Necmi' tiplemesiyle hafızalara kazınan oyuncu Halit Akçatepe, vefatının 2. yılında sevenleri tarafından anılıyor. Oyunculuk hayatına henüz 5 yaşındayken başlayan Halit Akçatepe, kariyeri boyunca sayısız filmde rol aldı. İşte, Halit Akçatepe hakkında tüm detaylar...

Halit Akçatepe, 1 Ocak 1938'de Sıtkı ve Leman Akçatepe'nin oğlu olarak Üsküdar'da dünyaya geldi.

"Nasreddin Hoca Düğünde" filmiyle 5 yaşındayken oyunculuğa başlayan Akçatepe, İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'ne girdiğinde henüz yedi yaşındaydı.

Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu ve Refik Halit Karay Mektebinin ardından Saint Benoit Fransız Lisesinden mezun olan ünlü oyuncunun tiyatro ile tanışıklığı ilk defa lise yıllarında başladı ve Yeşilay'ın Yeşil Sahne'sinde amatör olarak sahneye çıktı.

Tiyatroda oyunculuğun yanı sıra Edebiyat Fakültesi ve Hukuk Fakültesine devam eden fakat tiyatro için okulu bırakan Akçatepe, profesyonel olarak ilk kez 1960 yılında "Sel" piyesiyle sahneye çıktı.

Akçatepe, 16 ayrı tiyatrodaki 43 piyeste aldığı rollerin yanı sıra filmlerde figüran olarak rol almaya başladı, duygusal komedilerde karakter rollerini canlandırdı, çok sayıda film ve reklam filminde de oynadı.

"Ah Nerede Vah Nerede" filmiyle 1960 yılında şöhreti yakalayan oyuncu, 1970'li yıllarda oynadığı "Üç Arkadaş", "Sev Kardeşim", "Köyden İndim Şehre" ve "Mavi boncuk" gibi filmlerle hafızalarda yer buldu.

Rıfat Ilgaz'ın romanından Umur Bugay tarafından senaryosu uyarlanan 1975 Ertem Eğilmez yapımı "Hababam Sınıfı" sinema filminde "Güdük Necmi" karakterini canlandıran Halit Akçatepe, bu yapımda Kemal Sunal, Adile Naşit, Tarık Akan, Münir Özkul, Muharrem Gürses ve Ayşen Gruda ile birlikte oynadı.

Akçatepe'nin 1963 yılında evlenip 1981 yılında boşandığı Tülin hanımla ilk evliliğinden Itır ve Ebru adlarında iki kız çocuğu oldu.

Rezzan hanımla 1999'da yaptığı ikinci evliliğinden ise Günsu adında bir kızı da dünyaya geldi, 2009'da ayrıldı.

Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne 2011 yılında layık görülen Akçatepe, 2014'te "Karaman'ın Koyunu" adlı filmde Ferdi Akarnur, Sinan Çalışkanoğlu ve Dost Elver ile rol aldı.

Hastalanarak bir süre hastanede tedavi gören ünlü oyuncu 79 yaşındayken 31 Mart 2017'de İstanbul'da vefat etti, Şakirin Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

"Tıpkı sen tıpkı ben", "Töre", "Vatan Kurtaran Şaban" ve "Rosenbergler Ölmemeli" tiyatro oyunlarında rol alan Akçatepe, "Şaban Pabucu Yarım", "Gurbetçi Şaban" ve "Lüküs Hayat" filmlerinin senaryolarına imza attı.

Oynadığı sinema filmi ve dizilerden bazıları şöyle:

"Karaman'ın Koyunu", "Babam Sınıfta Kaldı", "Leyla ile Mecnun", "Geniş Aile", "Aile Reisi", "Vurgun", "Yalan Dünya", "Hakkını Helal Et", "Sevda Çiçeği", "Hababam Sınıfı Üç Buçuk", "Cumbadan Rumbaya", "Mühim Olan Aşkımız", "Hababam Sınıfı Askerde", "Avrupa Yakası", "Yeşilçam Denizi", "Hababam Sınıfı Merhaba", "En Son Babalar Duyar", "Tersine Dünya", "Hayvanlara Dokunduk", "Hoşçakal İstanbul", "Şaban İle Şirin", "Şaban Askerde", "İnsanlar Yaşadıkça", "Bizimkiler", "Büyük Koşu", "Şaban Pabucu Yarım", "Umut Dilencisi", "Renkli Dünyalar", "Dokunmayın Şabanıma", "Hababam Sınıfı Tatilde", "Bülbül Ailesi", "Hababam Sınıfı Uyanıyor", "Süt Kardeşler", "Lüküs Hayat", "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı", "Hababam Sınıfı", "Ah Nerede", "Köyden İndim Şehire", "Mavi Boncuk", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", "Sevilmek İstiyorum", "Sev Kardeşim", "Bir Varmış Bir Yokmuş", "Bir Dağ Masalı", "Senede Bir Gün", "Nasreddin Hoca Düğünde"

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