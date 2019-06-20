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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
20.06.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Halil Sezai'den 'İncir Reçeli 3' müjdesi

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Halil Sezai'den 'İncir Reçeli 3' müjdesi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai hemofili hastası gençlere moral ziyareti için İznik’e sürpriz ziyarette bulundu. Gençlerle uzun süre sohbet eden Sezai, burada İncir Reçeli 3’ün de çıkacağını müjdeledi.

Bursa'nın İznik İlçesi Askania Sosyal Tesisleri’nde tam 3 gündür kamp kuran Bursa Hemofili Derneği'nin 90'a yakın genci ünlü oyuncu Halil Sezai’nin sürpriz ziyareti ile sevindi. Hemofili hastalığı ile mücadele eden gençlere moral ziyaretinde bulunan Halil Sezai gençler ile uzun uzun sohbet etti. Kendinden bahseden ünlü oyuncu, ‘Ben devlet konservatuarında okudum. Memur çocuğuyum. Özel üniversitelere para verme durumumuz yoktu. Ben kendimi geliştirdim çünkü ruhumda vardı'' dedi.

İNCİR REÇELİ 3 GELİYOR

Bir gencin ‘İncir Reçeli 3’ filminin ne zaman geleceği sorusuna net cevap veren Halil Sezai, ‘İncir Reçeli 3 geliyor. Evet, yeni karar verildi. Yıllardır soruyorlar muallaktaydı ama hazırlanıyor’ dedi.

Burada gençlerle 3 saat boyunca tek tek ilgilenen Halil Sezai, hayranlarının fotoğraf çekilme isteğini kırmadı.

 

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