Halil Sezai'den 'İncir Reçeli 3' müjdesi
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai hemofili hastası gençlere moral ziyareti için İznik’e sürpriz ziyarette bulundu. Gençlerle uzun süre sohbet eden Sezai, burada İncir Reçeli 3’ün de çıkacağını müjdeledi.
Bursa'nın İznik İlçesi Askania Sosyal Tesisleri’nde tam 3 gündür kamp kuran Bursa Hemofili Derneği'nin 90'a yakın genci ünlü oyuncu Halil Sezai’nin sürpriz ziyareti ile sevindi. Hemofili hastalığı ile mücadele eden gençlere moral ziyaretinde bulunan Halil Sezai gençler ile uzun uzun sohbet etti. Kendinden bahseden ünlü oyuncu, ‘Ben devlet konservatuarında okudum. Memur çocuğuyum. Özel üniversitelere para verme durumumuz yoktu. Ben kendimi geliştirdim çünkü ruhumda vardı'' dedi.
İNCİR REÇELİ 3 GELİYOR
Bir gencin ‘İncir Reçeli 3’ filminin ne zaman geleceği sorusuna net cevap veren Halil Sezai, ‘İncir Reçeli 3 geliyor. Evet, yeni karar verildi. Yıllardır soruyorlar muallaktaydı ama hazırlanıyor’ dedi.
Burada gençlerle 3 saat boyunca tek tek ilgilenen Halil Sezai, hayranlarının fotoğraf çekilme isteğini kırmadı.
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