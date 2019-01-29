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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Haldun Dormen’den Damdaki Kemancı'ya tam not

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Haldun Dormen’den Damdaki Kemancı'ya tam not

Sahnelenmeye başladığı 2018 Ocak ayından itibaren bugüne kadar kapalı gişe oynayan Broadway’de en fazla sahnelenen müzikaller sıralamasında ilk üç arasına girmiş olan 9 Tony Ödüllü “Damdaki Kemancı “ Müzikali Talimhane Tiyatrosu ve Zorlu PSM ortak prodüksiyonu ile sezon sonuna kadar Zorlu PSM’ de sahnelenmeye devam edecek.

Damdaki Kemancı Müzikali’ni izlemeye gelenler arasında Haldun Dormen, Bennu Yıldırımlar, Erol Evgin, Hazal Kaya, Musa Uzunlar, Mabel Matiz, Özge Borak, Gökhan Özoğuz gibi ünlü isimlerde var.

Müzikalde Haham’ın oğlu Mendel karakterine hayat veren oyuncu Tuncay Çağıl izlemeye gelenlerden tam not almaya devam ediyor.

Duayen tiyatrocu Haldun Dormen oyun sonunda Tuncay Çağıl’ı ve tüm ekibi tek tek tebrik etti.

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