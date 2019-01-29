Haldun Dormen’den Damdaki Kemancı'ya tam not
Sahnelenmeye başladığı 2018 Ocak ayından itibaren bugüne kadar kapalı gişe oynayan Broadway’de en fazla sahnelenen müzikaller sıralamasında ilk üç arasına girmiş olan 9 Tony Ödüllü “Damdaki Kemancı “ Müzikali Talimhane Tiyatrosu ve Zorlu PSM ortak prodüksiyonu ile sezon sonuna kadar Zorlu PSM’ de sahnelenmeye devam edecek.
“Damdaki Kemancı Müzikali’ni izlemeye gelenler arasında Haldun Dormen, Bennu Yıldırımlar, Erol Evgin, Hazal Kaya, Musa Uzunlar, Mabel Matiz, Özge Borak, Gökhan Özoğuz gibi ünlü isimlerde var.
Müzikalde Haham’ın oğlu Mendel karakterine hayat veren oyuncu Tuncay Çağıl izlemeye gelenlerden tam not almaya devam ediyor.
Duayen tiyatrocu Haldun Dormen oyun sonunda Tuncay Çağıl’ı ve tüm ekibi tek tek tebrik etti.
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