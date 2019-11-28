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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
28.11.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Haftanın yeni filmleri

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Haftanın yeni filmleri

 Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

CHARLIE'NİN MELEKLERİ

 

Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Noah Centineo, Djimon Hounsou, Sam Claflin ve Patrick Stewart'ın başrollerinde yer aldığı "Charlie'nin Melekleri" izleyici ile buluşacak.

Elizabeth Banks'in yönetmenliğini üstlendiği, 1976 yapımı popüler dizinin yeni bir sinema uyarlaması olan Charlie'nin Melekleri; uluslararası güvenlik birimi için çalışan yetenekli ajanların yeni hikayesini anlatıyor.

Geniş bir senaryo ekibi tarafından kaleme alınan ve önemli bir kısmı İstanbul'da geçen hikayede; "Kristen Stewart, Naomi Scott ve Ella Balinska'nın hayat verdiği karakterler, uluslararası boyuttaki güvenlik ve soruşturma bürosu gizemli "Charles Townsend" için çalışıyorlar. Artık gezegenin dört bir yanında en zorlu görevleri üstlenen, dünyanın en zeki, en cesur ve en iyi eğitilmiş kadınlarından oluşan Melek takımları ve her takımın ayrı bir Bosley'si vardır."

MIDWAY

Haftanın yeni filmleri



Roland Emmerich'in yönettiği "Midway," Pearl Harbor'dan yaklaşık 7 ay sonra, Amerikan ordusu ve Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetlerinin karşı karşıya geldiği Midway Muharebesi'ni savaşta çarpışan askerlerin gözünden aktarıyor.

Wes Tooke'nin senaryolaştırdığı dram ve aksiyon içerikli dönem filminde Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Woody Harrelson, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Mandy Moore, Darren Criss, Dennis Quaid ve Alexander Ludwig rol aldı.

BİR ŞANS DAHA 

Haftanın yeni filmleri

İngiliz televizyon ve sinema oyuncusu Emilia Clarke'ın başrolünde yer aldığı "Bir Şans Daha"; bir önceki Noel'de geçirdiği ciddi hastalıktan sonra şansı bir türlü yaver gitmeyen genç bir kadının; yeni bir Noel yaklaşırken biri ile tanışması sonrası gelişen olayları konu ediniyor.

Genç aktris Emilia Clarke'ye Henry Golding, Emma Thompson, Michelle Yeoh ve Rob Delaney'in eşlik ettiği yapımın yönetmen koltuğunda Paul Feig oturuyor.

Romantik komedi ve dram karışımı filmin senaryosu Emma Thompson ve Bryony Kimmings'e ait.

KORKUNUN SESİ 

Haftanın yeni filmleri

Haftanın yabancı gerilim filmi "Korkunun Sesi"; büyükbabasından kalan evi satmaya karar veren ve bunun için evi restore etmeye başlayan Alisa ile ona yardım eden arkadaşı Steph'in, bu süreçte keşfettikleri gizemlerle başlarından geçenleri odağına alıyor.

Başrollerinde Trista Robinson, Hannah Race, Paul Chirico ve Marshal Hilton'un oynudığı filmi Brian Avenet-Bradley ve Laurence Avenet-Bradley yönetti.

 MONOS

Alejandro Landes'in yönetmen koltuğunda oturduğu Kolombiya, Arjantin, Hollanda ve Almanya ortak yapımı "Monos", merkezine ideolojiden çok hormonlarının etkisi altındaki ergen kahramanları yerleştiren, fantastik bir savaş ve hayatta kalma hikayesini anlatıyor.

Kolombiya'nın Oscar adayı olan filmde Moises Arias, Julianne Nicholson, Jorge Roman, Sofia Buenaventura ve Julian Giraldo oynuyor.

HEMEN DÖNERİZ

Haydar Işık'ın yönetmen koltuğunda oturduğu; Gökhan Mumcu, Kadir Polatcı, Murat Genç, Burak Satıbol, Açelya Elmas, Hüseyin Elmalıpınar, Amir Zakaria, Buse İskenderoğlu, Ayhan Taş, Samet Serhat Sarı ve Esin Civangil'in oynadığı "Hemen Döneriz" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Gökhan Mumcu'nun yapımcılığını üstlenip başrolünde yer aldığı yapım, başlarına türlü işler açan bir arkadaş grubunun hikayesini konu ediyor.

DİLSİZ

Murat Pay'ın yönettiği "Dilsiz", duvar ressamlığıyla hayatını idame ettiren bir adamın, hat sanatıyla haşır neşir olan bir kadın ve bu sanatın eski kuşak ustalarından Eşref Efendi ile tanışması sonrası değişen hayatını konu ediniyor.

Yönetmen Murat Pay'ın senaryosunu Selman Kılıçaslan
ile birlikte kaleme aldığı filmin başrollerinde Ozan Çelik, Mim Kemal Öke, Vildan Atasever ve Emin Gürsoy oynuyor.

KÜÇÜK ŞEYLER

Kıvanç Sezer'in yönetmenliğini üstlendiği "Küçük Şeyler", orta sınıf mensubu bir çiftin ev ve iş hayatları üzerinden, günümüz beyaz yaka yaşantısına absürt mizah yoluyla bakış atıyor.

Komedi ve dram türündeki filmde Alican Yücesoy, Başak Özcan, Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Müfit Kayacan, Tuğçe Altuğ, Nihal Koldaş, Ece Dizdar, Zeynep Dinsel ve Kubilay Tunçer gibi isimler rol aldı.

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