HAFTANIN 5 YENİ FİLMİ!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Keyif
13.03.2018 - 14:53, Son Güncelleme:

HAFTANIN 5 YENİ FİLMİ!

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HAFTANIN 5 YENİ FİLMİ!

Sinema salonlarında böyle filmler varken evde oturmak güç. Hangi film ödülleri topladı, hangi filmde kim oynuyor derken gideceğimiz filmi seçmek de güç hale geldi. En sevdiğimiz yönetmenlerden ardı ardına filmler vizyona giriyor, en beğendiğimiz oyuncuları başrollerinde görüyoruz. Bu hafta vizyona giren yeni filmlerin incelemesini aşağıda okuyabilirsiniz, üstelik indirimli sinema biletinizi yakala.co’dan alabilirsiniz.

1950’LERİN LONDRA’SINA YOLCULUK: PHANTOM THREAD!

Daniel Day-Lewis ile yönetmen Paul Thomas Anderson’ı yeniden buluşturan Phantom Thread, 1950'lerin çekici Londra'sındaki ünlü bir terzinin hayatına odaklanıyor.

Savaştan sonra 1950'lerin büyüleyici Londra'sında, ünlü terzi Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) ve kız kardeşi Cyril (Lesley Manville) Woodcock Ailesi'nin belirgin tarzıyla kraliyet ailesinden film yıldızlarına ve mirasçılardan sosyete kadar ülkenin önde gelenlerini giydirerek İngiliz modasının merkezinde yer almaktadırlar. Kadınlar, müzmin bir bekar olan Woodcock'un hayatından ilham ve dostlukla geçmeye devam ederken Woodcock'un yolu kısa bir zaman içerisinde esin perisi olarak hayatının bütünleyici parçası ve sevgilisi olacak genç ve güçlü bir kadın olan Alma (Vicky Krieps) ile kesişir. Woodcock'un bir zamanlar kontrollü ve planlı olan özenle dikilmiş hayatı aşkla alt üst olacaktır.

Paul Thomas Anderson’ın bu yeni filmini sinemada indirimli biletlerle izlemek için tıklayın.


HAFTANIN 5 YENİ FİLMİ

7’DEN 70’E HERKES BU HİKÂYEYE BAYILACAK: KÜÇÜK KAHRAMANLAR!

Yeni taşındıkları evde bahçe cücelerinin yaşadığını keşfeden Chloe ile meraklı komşusu Liam'ın macerasını anlatan Küçük Kahramanlar, eğlenceli bir 85 dakika vaat ediyor.

Chloe ve annesi tekrar taşınıyorlar! Bahçe cüceleriyle dolu eski bir eve taşınmaya zorlanırlar. Chloe çok yakında bu evin korkunç derecede büyük şeyler sakladığını keşfeder. Okuldan sonra evde yalnızken, Chloe ve Liam adındaki meraklı bir komşu cücelerin gerçekten var olduklarını keşfediyor!

Cücelerin, yıllarca gezegeni başka bir dünyadan bir portal aracılığıyla evi istila eden Troggs adındaki tehditkar küçük canavarlardan korudukları ortaya çıkar. Troggs'ları durduracak tek çözüm okuldaki yanlış ellere düştüğünde, Chloe ve Liam, Trogg istilasına karşı savaşmak ve dünyayı kurtarmak için cücelerle oluşturdukları gruplarıyla işbirliği yapmak zorunda kalırlar!

Küçük Kahramanlar filmini sinemada indirimli izlemek için tıklayın.

HAFTANIN 5 YENİ FİLMİ

GİZEMLİ BİR YABANCI İLE DEĞİŞEN HAYATLAR: MAHALLE!

Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın ilk defa yönetmen koltuğuna oturduğu Mahalle, aynı mahallede yaşayan üç arkadaşın, civara yeni taşınan, gizemli bir yabancı ile değişen hayatlarını anlatıyor.

Kendi kanunlarını kendi yazan bir mahallede yaşayan üç arkadaşın yeni taşınan, gizemli bir yabancı ile birden değişen hayatlarının anlatıldığı film, ön yargıların birçok hayatı nerelere sürüklediğine odaklanıyor.

Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın senaryosunu birlikte yazıp, birlikte yönettiği Mahalle filmini sinemada indirimli biletlerle izlemek için tıklayın.

HAFTANIN 5 YENİ FİLMİ

BİR TÜRK DESTANI: DİRENİŞ KARATAY!

Mehmet Aslantuğ ve Fikret Kuşkan'ın başrollerini paylaştığı Direniş Karatay, Moğollara karşı Emir Celaleddin Karatay etrafında toplanan direnişi anlatıyor.

1243… Selçuklu Devleti için fetret devrinin başladığı yıl. Doğudan yola çıkıp Asya'yı işgal eden Moğollar, Büyük Han'ın karşısındaki son güçlü Sultan'ı yok etmek için Anadolu'ya sefer kararı alırlar. Sivas-Kösedağ'da devrin iki güçlü ordusu Selçuklular ve Moğollar karşı karşıya gelirler.

Selçuklu başkenti Konya'da Sultansız kalmış bir milletin kaderi tartışılmaktadır: ya Büyük Han'a biat edilecek ve Türk boylarının bağımsızlığı sona erecektir ya da gizli bir direniş ateşi yakılıp yeni bir devlet kurulacaktır. Beylerin ve emirlerin çoğu Büyük Han hizmetine girmek için can atarken boyun eğmeyen bir Emir, Ahi Teşkilatını arkasına alıp tarihi değiştirecek bir karar alır. Emir Celaleddin Karatay, Büyük Han'la onun hiç tahmin etmeyeceği bir yöntemle mücadele edecektir.

Bu filmi indirimli biletlerle izlemek için tıklayın.

HAFTANIN 5 YENİ FİLMİ

YENİ BİR YERDE YENİ BİR HAYAT: LOCMAN!

Alican Yücesoy, Yeliz Kuvancı, Nisa Sofia Aksongur ile İlker Kaboğlu'nun oynadığı Locman filmi, bir babanın tayiniyle yeni bir yerde, yeni bir hayata başlayan bir ailenin uyum sürecini işliyor.

Makinistlikten depo şefliğine terfi ile tayini çıkan Uğur ve ailesinin yerleşme macerasını konu alan film, 12 Eylül öncesinin çalkantılı günlerinde Divriği'de geçiyor. Eşi Handan ve çocuklarının yeni ortamlarına uyum sağlamaları için çaba sarf eden Uğur ve demiryolcu dostlarının öyküsü, ön yargı ve korkuların, birlik ve güven duygusu karşısında çözülmesine odaklanıyor.

Alican Yücesoy, Yeliz Kuvancı’nın başrollerini paylaştığı bu dokunaklı hikayeyi sinemada indirimli biletlerle izlemek için tıklayın.

HAFTANIN 5 YENİ FİLMİ

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