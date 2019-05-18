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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
18.05.2019 - 08:26, Son Güncelleme:

Hafta sonu etkinliği

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Hafta sonu etkinliği

Doğanın kalbi Göktürk Kemer Country’de eşsiz alışveriş deneyimi ve keyifli vakit geçirme fırsatı sunan Bol Pazar, bu hafta sonu için özel bir program hazırladı.

Bol Pazar’ın bu haftaki programında Türkiye’nin dört bir yanından gelen organik ürünlerin yanında eğlenceli atölyeler, canlı caz performansı ve daha birçok sürpriz yer alacak. Giyimden bijuteriye, aksesuvardan dekorasyona kadar pek çok tasarımcının eserleri Bol Pazar’da sergilenecek. Kadoo Premium, özel kahve atölyesi düzenleyecek. Kahvelerin içinde yer alan 24 ayar yenilebilir altın ile ziyaretçiler eşsiz bir deneyim yaşayacak. Ayşe Arman’ın “İyilik bulaşıcıdır, kolye bahane, iyilik şahane” mottosuyla başlattığı Sakajewa İyilik Kolyeleri de yarın Bol Pazar’da sergilenecek. Elde edilen gelir Türk Kanser Derneği’ne bağışlanacak.

Hafta sonu etkinliği

Ayşe Arman’ın Sakajewa İyilik Kolyeleri yarın Bol Pazar’da sergilenecek.
Hafta sonu etkinliği


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