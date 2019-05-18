Hafta sonu etkinliği
Doğanın kalbi Göktürk Kemer Country’de eşsiz alışveriş deneyimi ve keyifli vakit geçirme fırsatı sunan Bol Pazar, bu hafta sonu için özel bir program hazırladı.
Bol Pazar’ın bu haftaki programında Türkiye’nin dört bir yanından gelen organik ürünlerin yanında eğlenceli atölyeler, canlı caz performansı ve daha birçok sürpriz yer alacak. Giyimden bijuteriye, aksesuvardan dekorasyona kadar pek çok tasarımcının eserleri Bol Pazar’da sergilenecek. Kadoo Premium, özel kahve atölyesi düzenleyecek. Kahvelerin içinde yer alan 24 ayar yenilebilir altın ile ziyaretçiler eşsiz bir deneyim yaşayacak. Ayşe Arman’ın “İyilik bulaşıcıdır, kolye bahane, iyilik şahane” mottosuyla başlattığı Sakajewa İyilik Kolyeleri de yarın Bol Pazar’da sergilenecek. Elde edilen gelir Türk Kanser Derneği’ne bağışlanacak.
Ayşe Arman’ın Sakajewa İyilik Kolyeleri yarın Bol Pazar’da sergilenecek.
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