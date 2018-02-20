Hafta boyunca muhteşem konserler ve tiyatro oyunları fırtınası

İstanbul'da bu hafta neler var?

Romantik şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Halil Sezai, 23 Şubat’ta Jolly Joker Beyoğlu’nda. Hayata dair eğlenceli şarkılarıyla tanınan Oğuzhan Uğur da 24 Şubat’ta aynı sahnede yer alacak.

Türk pop müziğine damgasını vuran şarkılarının yanı sıra sahne performansıyla da büyüleyen Yıldız Tilbe, 23 Şubat’ta Jolly Joker Vadistanbul sahnesine çıkacak. Aynı mekânın 24 Şubat’taki konuğu Gülşen, 28 Şubat’taki konuğu ise Haluk Levent olacak.

Sevilen sanatçı Koray Avcı, 28 Şubat’ta Beyrut Performance Kartal’da konser verecek.

13 Ödüllü Oyun “Joko’nun Doğum Günü”, 22 Şubat’ta Torun Center artısahne’de.

Sumru Yavrucuk’un ses getiren tek kişilik komedi oyunu "Shirley", 23 Şubat’ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde.

Genco Erkal'ın Nazım Hikmet tutkusunun sahneye yansıması "Yaşamaya Dair" adlı müzikli gösteri, 23 Şubat’ta Kenter Tiyatrosu’nda.

Kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngiltere'de stand up yapıp gelmiş 7 kadından oluşan "Hatunlar Stand Up" ekibi, "Çok da Fifi" 24 Şubat’ta Profilo AVM Tiyatro Salonunda.

Sevilen oyuncu kadrosuyla eğlence dolu oyun “Çöpçatan”, 25 Şubat’ta Kozyatağı Kültür Merkezi - Konferans Salonu’nda.

Burak Sergen, izleyenleri derinden etkileyen “Bir Hayvanat Bahçesi Hikâyesi’’ ile 28 Şubat’ta Beşiktaş Ezop Sahne’de.

Ferhan Şensoy’un Efsane Oyunu “Ferhangi Şeyler”, 26 Şubat’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 27 Şubat’ta Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde, 28 Şubat’ta Mall of Istanbul MOİ Sahne’de.

Ayşen Gruda ve Sevilen Kadrosuyla “Entrika Kuntrika Kabare”, 27 Şubat’ta Kozyatağı Kültür Merkezi’nde…

Duru Tiyatro’da usta ve sevilen oyuncuların yer aldığı 3 oyunu listemizi aldık. 23 ve 24 Şubat’ta müzikal tadında komedi “İki Bekâr”, 27 Şubat’ta Plastik Aşklar, 28 Şubat’ta ise “Çocuk İstiyorum”, tiyatroseverlerle buluşacak.

Ray Cooney’in kaleminden, bol kahkahalı 2 perdelik oyun “Kaç Baba Kaç”, tanınmış oyuncu kadrosuyla 24 Şubat’ta Profilo Kültür Merkezi’nde.

Birol Güven’in yazdığı, Hakan Meriçliler, Begüm Kütük ve sevilen oyuncuların rol aldığı “Binde Bir Gece Diyalogları”, 26 Şubat’ta Kozyatağı Kültür Merkezi - Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde.

Rutkay Aziz ve Taner Barlas’ın rol aldığı ve 2 İtalyan göçmen işçi Sacco ile Vanzetti’nin hikâyelerinin anlatıldığı “Adalet, Sizsiniz”, 27 Şubat’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde.

Duayen tiyatrocu Haldun Dormen, 65. sanat yılını muhteşem bir oyunla kutluyor. ''Bir Zamanlar Gazinoda'', 28 Şubat’ta Kenter Tiyatrosu’nda.

Ankara'da bu hafta neler var?

Şubat bitmeden Ankara sahnelerinde de hem yetişkinler hem de çocuklar için tiyatro keyfi var. Hafta içi akşamlarında yorgunluğunuzu ve stresini atmanızı sağlayacak, hafta sonlarınıza keyif katacak etkinliklere indirimli bilet almak için hemen tıklayın.

Bursa'da bu hafta neler var?

Türk pop müziğinin en sevilen sanatçıları arasında yer alan Kenan Doğulu, 23 Şubat’ta Jolly Joker Bursa’da. Özellikle sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Fatih Ürek, 24 Şubat’ta aynı mekânda yer alacak.

Bursa’daki tüm konser ve tiyatro etkinliklerine indirimli bilet almak için bu linki tıklayabilirsiniz.

İzmir'de bu hafta neler var?

Türkiye’nin en sevilen seslerinden “Levent Yüksel, 24 Şubat’ta İzmir Ooze Venue sahnesinde olacak.

Emre Kınay, Duru Tiyatro'nun 10. yılında Amerikan tiyatrosunun en ünlü komedi yazarlarından Sam Bobrick'in yazdığı “İki Bekâr”ı sahneye koyuyor. Oyun, 28 Şubat’ta Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda.

İzmir’deki tüm konser ve tiyatro etkinliklerine indirimli bilet almak için bu linki tıklayabilirsiniz.

Antalya'da bu hafta neler var?

Jolly Joker Antalya’da 23 Şubat’ta Ziynet Sali, 24 Şubat’ta Muazzez Ersoy sevenleriyle buluşacak.

Antalya’daki tüm etkinliklere indirimli bilet almak için bu linki tıklayabilirsiniz.

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