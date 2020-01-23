Hadise'nin kıyafet tercihi Beyoncé

Dünyaca ünlü yıldız Beyoncé’nin markası Ivy Park’ın Adidas için hazırladığı koleksiyondan bir kıyafetle sahneye çıkan şarkıcıya 90 dakika süren şovunda dansçıları da eşlik etti. “Aşk Kaç Beden Giyer”, “Biz Burdayız” ve “Mesajımı Almıştır O” gibi sevilen şarkılarını seslendiren Hadise, konserlerine son sürat devam edeceğini söyledi.





