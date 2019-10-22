Hadi ipucu: Bir metalin belli oranlarda bir veya birkaç metalle erimesiyle oluşan yeni metallere ne denir?
Hadi’nin 22 Ekim tarihli ipucu metallerden geldi. İpucunda bir metalin belli oranlarda bir veya birkaç metalle erimesiyle oluşan yeni metallere verilen isim soruldu. Bir metalin belli oranlarda bir veya birkaç metalle erimesiyle oluşan yeni metallere ne denir?
Bir metalin belli oranlarda bir veya birkaç metalle erimesiyle oluşan yeni metallere alaşım adı verilir. Elde edilen malzeme yine metal karakterli malzeme olur. Alaşımlar karışıma giren metallerin özelliklerinden farklı özellikler gösterirler.
ALAŞIMIN TARİHİ
Alaşımların tarihi milattan önce 4. bin yıllara kadar uzanmaktadır. İran ve Mezopotamya bölgelerinde bulunan tunç (bronz) örnekleri bu zaman diliminde tarihlenmiştir. Demirden daha sert olan tunç; silah, kesici ve delici aletler, mutfak aletleri, süs eşyaları vb. yapımında günümüze değin kullanılagelmiştir.
Yapılan arkeolojik çalışmalarda Çin'in Sincan bölgesinde M.Ö. 1000 yıllarına ve Hindistan'ın Merkez Ganj Vadisi ve Doğu Vindhyas bölgesinde M.Ö. 1800 yıllarına tarihlenen çelik buluntulara rastlanmıştır. Söz konusu buluntular çelik kullanımının en az 3000 yıllık bir tarihinin olduğunu belgelemektedir.
Tunça göre daha sert ve dayanıklı olan demir-karbon alaşımı çelik çeşitli araç gereç yapımında yaygın olarak kullanılmıştır.
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