Had bilmek çok önemli
Fatih Ürek, bayramda Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu.
Elexus Hotel’de sahneye çıkan ünlü şarkıcı, konseri öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelip sohbet etti. Ürek, magazin dünyasında yaşanan polemiklerle ilgili şunları söyledi: “Bizim işimizde had bilmek çok önemli. Ne olursa olsun tecrübelilere saygılı olmamız gerekiyor. Öyle iki şarkıyla sanatçı olunmaz. Düşünmeden konuşmalar, ortaya laf atmalar, birisine saldırmalar... Birisine laf söylemeden önce insan kendi sokağını temizlemeli.”
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