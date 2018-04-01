Hababam Sınıfı ayakta alkışlandı
BKM Tiyatro bünyesinde, her Cumartesi BKM Sahne de kapalı gişe oynanan müzikli komedi oyun “Hababam Sınıfı”, Edirne Trakya Üniversitesi sahnesinde dakikalarca ayakta alkışlandı.
“Hababam Sınıfı”nı oyunlaştıran ve müdür rolüyle oyunda yer alan BKM Tiyatro Sanat Direktörü Celal Tak, “Turneler biz tiyatro sanatçıları için çok önemli ve heyecan verici oluyor. Edirne’ye defalarca gitmişimdir ve Edirne seyircisiyle “Hababam Sınıfı” kadrosuyla buluşmak çok güzeldi. Tabii Edirne’ye gidip ciğer yememek olmazdı. Edirnelilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz ” dedi.
Oyunun yönetmeni Murat Karasu ve oyuncuları Celal Tak ve Caner Alkaya tarafından Rıfat Ilgaz’ın 4 kitabından orijinaline sadık kalınarak oyunlaştırılan ve tiyatro sahnesine taşınan “Hababam Sınıfı”nın sıralarını 12 yetenekli genç oyuncu doldururken, diğer başrolleri Sezai Altekin, Salih Kalyon, Nuri Gökaşan, Beyti Engin, Celal Tak, Caner Alkaya, Şebnem Ünaldı gibi usta oyuncular paylaşıyor.
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