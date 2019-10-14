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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Gürkan Uygun da Cep Herkülü'nde

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Gürkan Uygun da Cep Herkülü'nde

Televizyon dizilerinde oynadığı birbirinden farklı karakterlerle hafızalarda iz bırakan Gürkan Uygun, beyazperdede hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

22 Kasım’da vizyona girecek “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminde sanatçıyı, Naim Süleymanoğlu’nu 10 yaşında keşfeden, kuyumcu titizliğiyle müsabakalara hazırlayarak dünya halter tarihini baştan yazan ilk antrenörü Enver Türkileri rolünde izleyeceğiz.

Barış Pirhasan’ın senaryosunu yazdığı Özer Feyzioğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminde ekranların en sevilen oyuncularından Uygun, Naim’deki cevheri ilk fark eden antrenör Enver Türkileri rolünde.

Gürkan Uygun da Cep Herkülünde



1 metre 18 santimetre boyu, 22 kilogram ağırlığıyla 10 yaşındaki Naim Süleymanoğlu haltere başladığında artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, bu sporun tarihini kökten değiştireceğini kimse bilmiyordu. Naim’deki üstün yeteneği keşfeden Enver Türkileri, doğuştan gelen bu kabiliyeti, hırsı, azmi ve konsantrasyon gücünü mücevher gibi işleyerek halter sporuna kazandırdı.

Naim Süleymanoğlu, tüm dünyada bu kadar küçük yaşta haltere başlamasına izin verilen ilk ve tek sporcuydu. Çok çalışıp insanüstü gayret gösterdiği, mucizelerle dolu spor kariyerinde hep zirvede oldu. Küçük yaşından itibaren katıldığı her müsabakayı kazandı, rekor üstüne rekor kırdı, nihayetinde üst üste üç farklı olimpiyatta altın madalya kazanma başarısı göstererek adını silinmez bir biçimde Türkiye ve dünya spor tarihine yazdırdı.

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