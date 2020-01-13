Haber Giriş: 13.01.2020 - 09:46,
Güneyli Bayan’a ayakta alkış
Rutkay Aziz ve Dolunay Soysert’in rol aldığı “Güneyli Bayan” oyununun prömiyeri geçen akşam Trump Sahne’de yapıldı.
Perdeci Oyuncular-Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konulan “Güneyli Bayan” geçen akşam perde açtı. Rutkay Aziz’in yönetmenliğini de üstlendiği oyunun Trump Sahne’deki ilk temsilini çok sayıda ünlü isim izledi. İzleyiciler arasında Rutkay Aziz’in kızı Doğa Rutkay da vardı. Oyunun finalinde Rutkay Aziz ve Dolunay Soysert ayakta alkışlandı.
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