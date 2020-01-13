Güneyli Bayan’a ayakta alkış

Perdeci Oyuncular-Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konulan “Güneyli Bayan” geçen akşam perde açtı. Rutkay Aziz’in yönetmenliğini de üstlendiği oyunun Trump Sahne’deki ilk temsilini çok sayıda ünlü isim izledi. İzleyiciler arasında Rutkay Aziz’in kızı Doğa Rutkay da vardı. Oyunun finalinde Rutkay Aziz ve Dolunay Soysert ayakta alkışlandı.

