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Haber Giriş: 13.01.2020 - 09:46,Son Güncelleme:/

Güneyli Bayan’a ayakta alkış

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Güneyli Bayan’a ayakta alkış

Rutkay Aziz ve Dolunay Soysert’in rol aldığı “Güneyli Bayan” oyununun prömiyeri geçen akşam Trump Sahne’de yapıldı.

Perdeci Oyuncular-Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konulan “Güneyli Bayan” geçen akşam perde açtı. Rutkay Aziz’in yönetmenliğini de üstlendiği oyunun Trump Sahne’deki ilk temsilini çok sayıda ünlü isim izledi. İzleyiciler arasında Rutkay Aziz’in kızı Doğa Rutkay da vardı. Oyunun finalinde Rutkay Aziz ve Dolunay Soysert ayakta alkışlandı.  

Güneyli Bayan’a ayakta alkış

 
   

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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