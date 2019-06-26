Gümrüğe takılan film ödülleri
Yapımcılığını Feza Film'in, yönetmenliğini ise Mehmet Tanrısever’in üstlendiği "Hür Köle" ve "Bozkır- Kuşlara Bak Kuşlara" filmleri, uluslararası festivallerden bugüne kadar 95 ödül aldı.
12 ödülü Hindistan'da düzenlenen Calcutta International Cult Film Festival'dan alan yapımcı ve yönetmenin ödülleri, Türkiye'ye ulaştırılamıyor. Gümrükteki bürokratik sorunlardan ötürü ülkeye girmesine izin verilmeyen ödüller hakkında oluşan sorun çözülmeye çalışılıyor.
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