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18.12.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

Güller Ülkesi: Damascena filminin Türkçe afişi ve fragmanı yayınlandı

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Güller Ülkesi: Damascena filminin Türkçe afişi ve fragmanı yayınlandı

Federal Film Akademi-Kadir Özübek tarafından Türkiye'de getirilen ilk Bulgar filmi olan 'Güller Ülkesi: Damascena'nın Türkçe afişi ve fragmanı yayınlandı.

 

31 Ocak'ta vizyona girerek Türk izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan “Güller Ülkesi Damascena” filmi çocukluğundan 50 yaşına kadar bir başarı hikayesi yazan gül yağı üreticisi Teco’nun öyküsü ve mübadele döneminde Türklere yapılan zulüm Bulgarlar'ın gözünden anlatılıyor.

Güller Ülkesi: Damascena Türkiye’deki 20 milyon göçmeni doğrudan ilgilendiriyor.

Güller Ülkesi: Damascena filminin Türkçe afişi ve fragmanı yayınlandı



 

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