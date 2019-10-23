Güldürü ustaları bu festivalde buluşuyor
Türkiye’nin ilk komedi festivali olan ve 2015 yılından bu yana düzenlenen “5. Ankara Uluslararası Komedi Festivali”nin programı açıklandı.
Bu yıl 1 ile 17 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde, komedinin önde gelen isimleri Ankara'da seyirciyle buluşuyor.
Gösteri programının stand-up geceleri bölümü ise #maltkafası desteğiyle gerçekleşecek.
AÇILIŞI YILMAZ’IN “DİAMOND ELITE PLATINUM PLUS” ADLI GÖSTERİSİYLE
Açılışını, Cem Yılmaz’ın “Diamond Elit Platinum Plus” isimli gösterisiyle gerçekleştirecek olan festivalde; Ferhan Şensoy, Alpay Erdem, Mahşer-i Cümbüş, Vedat Özdemiroğlu, Yıldıray Şahinler, Zafer Algöz, Hayrettin, Can Yılmaz ve Erkan Can gibi sevilen isimler Ankara seyircisiyle buluşacak.
Sanat yönetmenliğini usta mizah yazarı Vedat Özdemiroğlu’nun yaptığı festivalin yapımcılığını ise “Gezgin Kültür Sanat” üstleniyor.
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